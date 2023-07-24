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Андерлехт близок к аренде Лонвейка
Также у бельгийского клуба будет право выкупа
Фото: ФК Динамо Київ
Хавбек "
Как сообщает бельгийский журналист и инсайдер Саши Тавольери, Лонвейк будет арендован "Андерлехтом". Также у брюссельского клуба будет право выкупа.
Отмечается, что агенты игрока уже находятся в Бельгии, трансфер будет оформлен в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что 23-летний полузащитник не хочет возвращаться в Украину из-за отсутствия безопасности.
В сезоне-2022/23 Лонвейк провел 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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