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Андерлехт близок к аренде Лонвейка

Премьер-лига
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Также у бельгийского клуба будет право выкупа

Андерлехт близок к аренде Лонвейка

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Хавбек "Динамо" Джастин Лонвейк продолжит карьеру в Бельгии.

Как сообщает бельгийский журналист и инсайдер Саши Тавольери, Лонвейк будет арендован "Андерлехтом". Также у брюссельского клуба будет право выкупа.

Отмечается, что агенты игрока уже находятся в Бельгии, трансфер будет оформлен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 23-летний полузащитник не хочет возвращаться в Украину из-за отсутствия безопасности.

В сезоне-2022/23 Лонвейк провел 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Динамо (Киев) Андерлехт (Брюссель) Джастин Лонвейк
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