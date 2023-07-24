Андерлехт близок к аренде Лонвейка

Хавбек " Динамо " Джастин Лонвейк продолжит карьеру в Бельгии.

Как сообщает бельгийский журналист и инсайдер Саши Тавольери, Лонвейк будет арендован "Андерлехтом". Также у брюссельского клуба будет право выкупа.

Отмечается, что агенты игрока уже находятся в Бельгии, трансфер будет оформлен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 23-летний полузащитник не хочет возвращаться в Украину из-за отсутствия безопасности.

В сезоне-2022/23 Лонвейк провел 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.