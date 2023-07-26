Экс-вингер сборной Украины усилил состав новичка УПЛ

Черкасский "ЛНЗ" объявил о переходе экс-вингера "Ворсклы" Дениса Олейника.

Детали соглашения клуб не раскрывает. Известно, что 36-летний футболист будет играть под 16-м номером.

Согласно данным Transfermarkt, контракт между игроком и клубом рассчитан на 1 год.

Сезон-2022/23 Олейник провел в "Ворскле", в составе которой забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. За время своей карьеры Олейник успел поиграть за "Нефтяник", "Динамо", киевский "Арсенал", "Металлист", "Днепр", "Десну", "Гелиос", "Витесс", и "Дармштадт" и финский "СИК".

Также он отыграл 12 матчей за сборную Украины.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.