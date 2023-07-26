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Динамо получит деньги за аренду Лонвейка в Андерлехт: названа сумма

Премьер-лига
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Нидерландец новый сезон проведет в Бельгии

Динамо получит деньги за аренду Лонвейка в Андерлехт: названа сумма

Фото: rsca.be

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Вчера, 25 июля, "Динамо" проинформировало о переходе полузащитника Джастина Лонвейка в "Андерлехт" на правах аренды. Теперь стали известны финансовые подробности трансфера.

Как сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале "Zorya Londonsk", киевский клуб получит за аренду 400-500 тысяч евро. Сумма выкупа за игрока составляет 2 миллиона евро, однако эта опция не является обязательной.

Напомним, Джастин присоединился к "Динамо" в сентябре 2022 года, проведя в сезоне 2022/23 18 матчей (все в чемпионате Украины), в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. По данным Transfermarkt, бело-синие приобрели тогда футболиста за 1,5 миллиона евро.

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В статье: Динамо (Киев) Андерлехт (Брюссель) Джастин Лонвейк
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Источник:
Zorya Londonsk

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