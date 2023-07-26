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Динамо получит деньги за аренду Лонвейка в Андерлехт: названа сумма
Нидерландец новый сезон проведет в Бельгии
Фото: rsca.be
Вчера, 25 июля, "Динамо" проинформировало о переходе полузащитника Джастина Лонвейка в "Андерлехт" на правах аренды. Теперь стали известны финансовые подробности трансфера.
Как сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале "Zorya Londonsk", киевский клуб получит за аренду 400-500 тысяч евро. Сумма выкупа за игрока составляет 2 миллиона евро, однако эта опция не является обязательной.
Напомним, Джастин присоединился к "Динамо" в сентябре 2022 года, проведя в сезоне 2022/23 18 матчей (все в чемпионате Украины), в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. По данным Transfermarkt, бело-синие приобрели тогда футболиста за 1,5 миллиона евро.
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