Динамо получит деньги за аренду Лонвейка в Андерлехт: названа сумма

Вчера, 25 июля, "Динамо" проинформировало о переходе полузащитника Джастина Лонвейка в "Андерлехт" на правах аренды. Теперь стали известны финансовые подробности трансфера.

Как сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале "Zorya Londonsk", киевский клуб получит за аренду 400-500 тысяч евро. Сумма выкупа за игрока составляет 2 миллиона евро, однако эта опция не является обязательной.

Напомним, Джастин присоединился к "Динамо" в сентябре 2022 года, проведя в сезоне 2022/23 18 матчей (все в чемпионате Украины), в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. По данным Transfermarkt, бело-синие приобрели тогда футболиста за 1,5 миллиона евро.