  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бутсы на гвоздь. Ветеран УПЛ прокомментировал решение закончил карьеру футболиста
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бутсы на гвоздь. Ветеран УПЛ прокомментировал решение закончил карьеру футболиста

Премьер-лига
(1 голосов)

Непростое решение Ивана Бобко

Бутсы на гвоздь. Ветеран УПЛ прокомментировал решение закончил карьеру футболиста

Фото: ФК Чорноморець

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из ветеранов УПЛ, полузащитник Иван Бобко окончательно решил повесить бутсы на гвоздь. 32-летний футболист, который на протяжении сезона-2022/23 защищал цвета одесского "Черноморца" и львовских "Карпат", намерен изменить направление деятельности. Как сообщил Бобко корреспонденту UA-Футбол, он попробует себя в роли футбольного агента.

Читайте такжеЗаймется агентской деятельностью. Экс-хавбек Черноморца, Карпат и Металлиста завершил карьеру

На своей странице в Фейсбуке воспитанник одесского футбола подтвердил свое решение.

"Пора двигаться дальше. Я заканчиваю карьеру профессионального футболиста, но остаюсь в сфере футбола. Я очень благодарю своих партнеров, тренеров, персонал, болельщиков, которые поддерживали, критиковали, делали меня сильнее и все время были рядом. Я благодарю свою очаровательную жену @hillary_illariia и своих родных, которые всю мою карьеру были рядом и поддерживали меня. Жизнь не стоит на месте, двигаемся дальше, покоряем вершины".

Напомним, что за период своей профессиональной карьеры, кроме "Черноморца", куда он возвращался трижды, и "Карпат" Иван Бобко успел поиграть за харьковский "Металлист" и черкасский ЛНЗ, а также за клубы Венгрии, Швеции, Казахстана и Грузии.

По теме
yellow-arrow
Ратулутры не будет в штабе ван Леувена, возможно приглашение еще одного специалиста
yellow-arrow
Топ-10 голов Динамо на летних сборах. ВИДЕО
yellow-arrow
Руандиец в Кривом Роге, нигериец в Одессе, бразильцы в Ровно. Таблица трансферов клубов УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Бобко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде