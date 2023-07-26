Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бутсы на гвоздь. Ветеран УПЛ прокомментировал решение закончил карьеру футболиста
Непростое решение Ивана Бобко
Фото: ФК Чорноморець
Один из ветеранов УПЛ, полузащитник Иван Бобко окончательно решил повесить бутсы на гвоздь. 32-летний футболист, который на протяжении сезона-2022/23 защищал цвета одесского "Черноморца" и львовских "Карпат", намерен изменить направление деятельности. Как сообщил Бобко корреспонденту UA-Футбол, он попробует себя в роли футбольного агента.
На своей странице в Фейсбуке воспитанник одесского футбола подтвердил свое решение.
"Пора двигаться дальше. Я заканчиваю карьеру профессионального футболиста, но остаюсь в сфере футбола. Я очень благодарю своих партнеров, тренеров, персонал, болельщиков, которые поддерживали, критиковали, делали меня сильнее и все время были рядом. Я благодарю свою очаровательную жену @hillary_illariia и своих родных, которые всю мою карьеру были рядом и поддерживали меня. Жизнь не стоит на месте, двигаемся дальше, покоряем вершины".
Напомним, что за период своей профессиональной карьеры, кроме "Черноморца", куда он возвращался трижды, и "Карпат" Иван Бобко успел поиграть за харьковский "Металлист" и черкасский ЛНЗ, а также за клубы Венгрии, Швеции, Казахстана и Грузии.
Популярное сейчас
- Ворскла - Дила. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Экс-вингер сборной Украины усилил состав новичка УПЛ
- Бавария - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Динамо – чемпион летних сборов, форвард Черноморца – лучший бомбардир. Итоговая таблица спаррингов клубов УПЛ
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь
Новости по теме
- 17:00 Украинские Займется агентской деятельностью. Экс-хавбек Черноморца, Карпат и Металлиста завершил карьеру
- 13:40 Украинские Маркевич устроил кадровую чистку: Карпаты расстались с 15 игроками
- 07:49 Зарубежные Победы Зари и Днепра-1, первое поражение Ротаня, рекорд Де Дзерби. Главные новости за 29 апреля