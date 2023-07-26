Бутсы на гвоздь. Ветеран УПЛ прокомментировал решение закончил карьеру футболиста

Один из ветеранов УПЛ, полузащитник Иван Бобко окончательно решил повесить бутсы на гвоздь. 32-летний футболист, который на протяжении сезона-2022/23 защищал цвета одесского "Черноморца" и львовских "Карпат", намерен изменить направление деятельности. Как сообщил Бобко корреспонденту UA-Футбол, он попробует себя в роли футбольного агента.

На своей странице в Фейсбуке воспитанник одесского футбола подтвердил свое решение.

"Пора двигаться дальше. Я заканчиваю карьеру профессионального футболиста, но остаюсь в сфере футбола. Я очень благодарю своих партнеров, тренеров, персонал, болельщиков, которые поддерживали, критиковали, делали меня сильнее и все время были рядом. Я благодарю свою очаровательную жену @hillary_illariia и своих родных, которые всю мою карьеру были рядом и поддерживали меня. Жизнь не стоит на месте, двигаемся дальше, покоряем вершины".

Напомним, что за период своей профессиональной карьеры, кроме "Черноморца", куда он возвращался трижды, и "Карпат" Иван Бобко успел поиграть за харьковский "Металлист" и черкасский ЛНЗ, а также за клубы Венгрии, Швеции, Казахстана и Грузии.