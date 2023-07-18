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Займется агентской деятельностью. Экс-хавбек Черноморца, Карпат и Металлиста завершил карьеру

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Иван Бобко принял решение завершить карьеру

Займется агентской деятельностью. Экс-хавбек Черноморца, Карпат и Металлиста завершил карьеру

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Экс-игрок "Черноморца", "Металлиста", ЛНЗ, "Карпат" и еще нескольких команд из Венгрии, Швеции, Казахстана, Грузии и Молдовы Иван Бобко принял решение завершить футбольную карьеру.

В составе "Черноморца" 32-летний полузащитник в сезоне 2012-2013 годов он был финалистом Кубка Украины. Есть в активе воспитанника одесского футбола и одно выступление за юниорскую сборную Украины.

Отмечается, что теперь Иван Бобко собирается заняться агентской деятельностью.

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В статье: Иван Бобко
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Источник:
sport.ua

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