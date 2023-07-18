Займется агентской деятельностью. Экс-хавбек Черноморца, Карпат и Металлиста завершил карьеру

Экс-игрок " Черноморца ", "Металлиста", ЛНЗ, "Карпат" и еще нескольких команд из Венгрии, Швеции, Казахстана, Грузии и Молдовы Иван Бобко принял решение завершить футбольную карьеру.

В составе "Черноморца" 32-летний полузащитник в сезоне 2012-2013 годов он был финалистом Кубка Украины. Есть в активе воспитанника одесского футбола и одно выступление за юниорскую сборную Украины.

Отмечается, что теперь Иван Бобко собирается заняться агентской деятельностью.