Займется агентской деятельностью. Экс-хавбек Черноморца, Карпат и Металлиста завершил карьеру
Иван Бобко принял решение завершить карьеру
Фото: ФК Черноморец
Экс-игрок "
В составе "Черноморца" 32-летний полузащитник в сезоне 2012-2013 годов он был финалистом Кубка Украины. Есть в активе воспитанника одесского футбола и одно выступление за юниорскую сборную Украины.
Отмечается, что теперь Иван Бобко собирается заняться агентской деятельностью.
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Источник:sport.ua
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