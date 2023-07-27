Акценты. УПЛ 2022-2023. Переходим на личности

Краткое содержание предыдущих серий:

Самая зрелищная команда минувшего сезона – "Днепр-1". Самая скучная – "Львов".

Самая интриговавшая зрителя команда – "Металлист". Самая предсказуемая – опять же "Львов".

Наиболее закономерны были результаты того же "Львова". Наименее – "Ворсклы" и "Вереса".

Больше всего выгоды из отсутствия логики в результатах извлек "Металлист 1925". Наибольший ущерб от этого понес "Верес".

Арбитры ошибались чаще всего в пользу "Колоса". Жертвами судейских ошибок чаще всех становились "Металлист" и "Черноморец".

Самые везучие – "Металлист 1925" и "Рух". Самые невезучие – те же "Металлист" и "Черноморец".

Нам осталось поговорить о личностях в футболе. Не о тех, кто делал результат, а о тех, кто делал игру интересной и яркой. О тех, на кого зритель идет, что называется, персонально. О выдающихся джентльменах нашей лиги.

Каков критерий их поиска в нашем блоге? Каждое участие в голевом моменте матча (естественно, не только в том, что завершился голом) – условное очко. По сумме этих очков определялась тройка личностей тура. Помимо них перечислялись все, кто также запомнился своими регулярными яркими действиями.

Понятное дело, что речь здесь идет об игроках группы атаки. Увы, удел оборонцев в футболе таков, что их игру оценить по достоинству могут лишь специалисты. Мы же, зрители всегда держим в центре внимания зону нападения. Неспроста и ценятся выше всего в футбольном мире форварды. В конце концов, народ идет на стадион ради голов.

Проще с вратарями. Они, как ни крути, также постоянно оказываются в эпицентре событий, представляя собой последний рубеж обороны. Поэтому яркость их игры измерить достаточно легко – в заслуживающих внимания сэйвах. Повторяю, яркость, а не надежность. Нас интересуют те киперы, что придают игре зрелищность.

В общей сложности, за 30 туров чемпионата в обзорах мною было отмечено около сотни полевых игроков и двадцать пять вратарей. Эти футболисты представляли все 16 команд УПЛ.

Больше всего кандидатов на звание личности тура в ходе сезона было обнаружено в составе "Зари" - 17 человек. 13 их отличилось в "Шахтере", в "Днепре-1" и "Динамо" - по 11. И достаточно неожиданно в пятерке лучших оказался "Черноморец" - 10 человек.

Лишь по 3 игрока представляли "Колос" и "Рух". По 4 – "Минай" и "Львов", 5 – "Металлист 1925".

Ниже вам предлагается список главных личностей прошлого сезона УПЛ. По стандартной схеме, принятой в футбольной прессе, за первое место в туре игрок получал 3 балла, за второе – 2 балла, и за третье – 1 балл. Вот что у меня получилось в итоге, по сумме всех туров.

Довбик (Днепр-1) – 30 баллов Пихаленок (Днепр-1) – 20 Мудрик (Шахтер) – 18 Буяльский (Динамо) – 11 Булеца (Заря) – 9 Сефери (Ворскла) – 9 Русин (Заря) – 8 Судаков (Шахтер) – 7 Зубков (Шахтер) – 7 Бондаренко (Шахтер) – 6 Цыганков (Динамо) – 5 Климчук (Рух) – 5

Обращает на себя внимание пропасть между первым и вторым, а также между третьим и четвертым местом. Нет сомнений в том, что тройка лучших далеко ушла от остальных по делу. Причем, Пихаленок почти все свои баллы набрал весной, и я бы даже назвал его главной личностью второго круга.

Тогда как Мудрик, на равных конкурируя с Довбиком осенью, затем, по известным причинам, выбыл из этого виртуального состязания. И, разумеется, если бы Цыганков играл в УПЛ весной, он имел бы все шансы войти в квартет ведущих личностей сезона. Как минимум. Хотя лидера вряд ли догнал бы.

Треть из этой дюжины уже покинула УПЛ.

У вратарей с начислением баллов так. Если кипер стал Главной личностью тура, включая полевых игроков (а такое случалось неоднократно), ему начислялось 3 балла. Если же он первенствовал только среди своих коллег – 2 балла, а если просто упоминался в числе личностей тура – 1 балл. В итоге шестерка лучших здесь выглядит следующим образом.

Мозиль (Металлист 1925) – 10 баллов Ризнык (Ворскла) – 9 Исенко (Ворскла) – 8 Бандура (Минай) – 6 Волынец (Колос) – 6 Ермолов (Металлист) – 5

Ту бросается в глаза мощный полтавский тандем. Впрочем, он уже распался, и вообще половина из этих стражей ворот поменяли свои клубы.

Любопытно, что, кроме "Ворсклы", в общем списке по два вратаря представляют еще 9 клубов. А единственной командой, чьи киперы ни разу не фигурировали в списке кандидатов на личность тура, остался "Рух". При том, что его ворота защищал матерый Панькив.

Итак, это все, что я хотел сказать вдогонку ушедшему сезону. Он стал частью нашей футбольной истории. И в сотый раз повторю: главное в нем то, что он состоялся и был проведен по полной программе. Теперь стартует следующий. И если обстоятельства позволят, мы с вами будем вновь подводить зрительские итоги после каждого тура.

По уже знакомой вам схеме: зрелищность, интрига, логика, судейство, везение, личности, симпатии и антипатии, комментарии к турнирной таблице и анонсы следующего тура. Надеюсь, до встречи!