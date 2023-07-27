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Рух обратится в ГБР, если не получит ответ от УАФ о потраченных деньгах клубов
За эти деньги УАФ должна была приобрести фургоны VAR
В ответ на недавнее решение Исполкома УАФ о том, что с нового сезона клубы УПЛ должны будут сами оплачивать работу всех машин VAR в чемпионате, "Рух" отправил письмо в ассоциацию и в УПЛ с требованием к УАФ отчитаться перед клубами УПЛ о вырученных средствах от реализации беттинговых прав клубов на протяжении трех последних сезонов, а также о потраченных средствах команд Премьер-лиги от контракта с титульным спонсором Vbet в сумме 200 тысяч долларов США.
Эти права и деньги клубы УПЛ делегировали УАФ под конкретное целевое назначение - приобретение систем VAR для обслуживания матчей Лиги. Если же в течение трех дней УАФ не предоставит клубам исчерпывающие ответы на свои вопросы, "Рух" без промедлений зарегистрирует в ГБР Украины представление на проведение проверки и возбуждение соответствующего производства. Об этом говорится в пресс-службе "желто-черных".
На Общем собрании участников УПЛ, которое состоялось 23 июня, клубы поручили руководству Украинской Премьер-лиги обратиться к УАФ по поводу ряда вопросов, но так и не получили на них ответов. Компания "УАФ Маркетинг", которая три последних сезона занимается реализацией беттинговых прав клубов УПЛ, которые, напомним, являются собственностью клубов, ссылается на конфиденциальность контракта и отказывается отчитаться клубам УПЛ о состоянии их собственности и результатах финансово-хозяйственной деятельности по использованию систем VAR Украинской ассоциацией футбола. Ведь в СМИ неоднократно фигурировала информация о том, что УАФ предоставляла в аренду Румынской футбольной федерации одну из машин VAR.
Учитывая то, что прошел месяц, а УАФ никак не отреагировал на запрос клубов, "Рух" повторно обратился с соответствующим ходатайством в адрес первого вице-президента УАФ Олега Протасова и руководства УПЛ. Копия письма с перечнем важных вопросов подается ниже.
"В случае, если ФК "Рух" и другие клубы УПЛ в течение трех дней не получат от УАФ исчерпывающие и основательные ответы на наши вопросы в запросе, ФК "Рух" без промедлений зарегистрирует в ГБР Украины представление на проведение проверки и возбуждение соответствующего производства. Ведь деньги с рекламного контракта с VBet и деньги с продажи беттинговых прав - это деньги клубов УПЛ. И за эти деньги УАФ должна была приобрести для нас фургоны VAR. И все приобретенные фургоны VAR должны быть на балансе УПЛ, это совместная собственность всех клубов.
Мы обяжем и заставим УАФ отчитаться за каждую копейку клубов УПЛ, которые УАФ потратила. И не позволим больше УАФ наживаться на клубах, выставляя непомерные и необоснованные суммы за использование систем VAR на матчах УПЛ. А клеркам из УАФ и УАФ Маркетинг посоветую не пренебрегать запросами УПЛ и клубов, потому что за сокрытие информации о деньгах и собственности клубов, для должностных лиц УАФ могут наступить последствия уголовного характера", - заявил генеральный директор "Руха" Игорь Дедишин.
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