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Источник: Тете разорвал контракт с Шахтером и провел переговоры с Фенербахче
У бразильца по контракту с горняками оставалось еще полгода
Фото: Foxes of Leicester
Бразильский вингер Тете официально разорвал контракт с "
Также источник пишет, что Тете на днях уже встречался с представителями "Фенербахче", на которой он сообщил стамбульскому клубу свои условия.
Напомним, что контракт бразильца с "Шахтером" заканчивался в конце 2023 года. Минувший сезон Тете провел в аренде в двух клубах. Первую половину кампании бразилец отыграл в "Лионе", а в январе перешел в "Лестер".
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