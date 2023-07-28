Источник: Тете разорвал контракт с Шахтером и провел переговоры с Фенербахче

Бразильский вингер Тете официально разорвал контракт с " Шахтером " и направил трансферные документы на утверждение в ФИФА. Об этом пишет турецкий журналист Ягиз Сабункуоглу.

Также источник пишет, что Тете на днях уже встречался с представителями "Фенербахче", на которой он сообщил стамбульскому клубу свои условия.

Напомним, что контракт бразильца с "Шахтером" заканчивался в конце 2023 года. Минувший сезон Тете провел в аренде в двух клубах. Первую половину кампании бразилец отыграл в "Лионе", а в январе перешел в "Лестер".