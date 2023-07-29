Премьер-лига
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Volia TV и Sweet.tv также будут транслировать матчи УПЛ
На данный момент заявлены уже 5 сервисов
Президент
"На сегодняшний день матчи УПЛ ТВ доступны на Megogo, Sweet.tv, Volia TV, Setanta и Kyivstar", - сказал Дикий.
Ранее УПЛ сообщала о трансляциях только на Megogo, Setanta и Kyivstar.
Также вероятно, матчи будет транслировать и Vodafone TV, который имеет партнерский контент со Sweet.tv.
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Источник:Трибуна
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