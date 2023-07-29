Volia TV и Sweet.tv также будут транслировать матчи УПЛ

Президент УПЛ Евгений Дикий рассказал, на каких платформах доступны матчи УПЛ.

"На сегодняшний день матчи УПЛ ТВ доступны на Megogo, Sweet.tv, Volia TV, Setanta и Kyivstar", - сказал Дикий.

Ранее УПЛ сообщала о трансляциях только на Megogo, Setanta и Kyivstar.

Также вероятно, матчи будет транслировать и Vodafone TV, который имеет партнерский контент со Sweet.tv.