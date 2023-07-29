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Volia TV и Sweet.tv также будут транслировать матчи УПЛ

Премьер-лига
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На данный момент заявлены уже 5 сервисов

Volia TV и Sweet.tv также будут транслировать матчи УПЛ

Новина українською

Президент УПЛ Евгений Дикий рассказал, на каких платформах доступны матчи УПЛ.

"На сегодняшний день матчи УПЛ ТВ доступны на Megogo, Sweet.tv, Volia TV, Setanta и Kyivstar", - сказал Дикий.

Ранее УПЛ сообщала о трансляциях только на Megogo, Setanta и Kyivstar.

Также вероятно, матчи будет транслировать и Vodafone TV, который имеет партнерский контент со Sweet.tv.

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В статье: Евгений Дикий телепул УПЛ ТВ
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Источник:
Трибуна

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