Динамо официально объявило о переходе своего нападающего в другой клуб

Нападающий "Динамо" Эрик Рамирес стал игроком колумбийского "Атлетико Насьональ". Об этом киевляне сообщили на своем официальном сайте.

Венесуэлец проведет следующий год в Южной Америке по правам аренды. В сделку включено право выкупа форварда.

Рамирес перешел в "Динамо" летом 2021 года, подписав контракт на пять сезонов. Однако регулярно начал выступать за киевлян только во второй половине прошлого сезона. Всего на его счету четыре гола в 20 матчах за “бело-синих”.

Киевляне пожелали нападающему успехов на новом этапе карьеры.

Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Рамиреса в 700 тысяч евро. "Динамо" заплатило за трансфер нападающего в июле 2021 года 1,75 млн евро.