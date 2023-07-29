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Динамо официально объявило о переходе своего нападающего в другой клуб
На правах аренды
Фото: ФК Динамо
Нападающий "Динамо" Эрик Рамирес стал игроком колумбийского "Атлетико Насьональ". Об этом киевляне сообщили на своем официальном сайте.
Венесуэлец проведет следующий год в Южной Америке по правам аренды. В сделку включено право выкупа форварда.
Рамирес перешел в "Динамо" летом 2021 года, подписав контракт на пять сезонов. Однако регулярно начал выступать за киевлян только во второй половине прошлого сезона. Всего на его счету четыре гола в 20 матчах за “бело-синих”.
Киевляне пожелали нападающему успехов на новом этапе карьеры.
Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Рамиреса в 700 тысяч евро. "Динамо" заплатило за трансфер нападающего в июле 2021 года 1,75 млн евро.
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