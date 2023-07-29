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Динамо официально объявило о переходе своего нападающего в другой клуб

Премьер-лига
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(1 голосов)

На правах аренды

Динамо официально объявило о переходе своего нападающего в другой клуб

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Нападающий "Динамо" Эрик Рамирес стал игроком колумбийского "Атлетико Насьональ". Об этом киевляне сообщили на своем официальном сайте.

Венесуэлец проведет следующий год в Южной Америке по правам аренды. В сделку включено право выкупа форварда.

Рамирес перешел в "Динамо" летом 2021 года, подписав контракт на пять сезонов. Однако регулярно начал выступать за киевлян только во второй половине прошлого сезона. Всего на его счету четыре гола в 20 матчах за “бело-синих”.

Киевляне пожелали нападающему успехов на новом этапе карьеры.

Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Рамиреса в 700 тысяч евро. "Динамо" заплатило за трансфер нападающего в июле 2021 года 1,75 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Атлетико Насьональ (Медельин) Эрик Рамирес
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Комментарии (1)
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жека-киев (биг виладж)
29.07.2023 в 13:16
З одного боку не багато з нього було користі, але залишився 1 Ванат! І давно травмований Супряга. На 3 турніри з амбіціями.Ярмола? - Рамірес, Бурда, Бойко, Беседин, Гармаш, Люнвейк, наче пристойно розвантажили бюджет,
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