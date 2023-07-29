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Голодюк: Мы показали довольно неплохую игру. Но за хорошую игру зачетных баллов не дают
Мысли наставника "Металлиста 1925" об игре с "горняками"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Тренер харьковского "Металлиста 1925" Олег Голодюк подвел итоги
"Это была боевая и эмоциональная игра. Очень тяжелая для нас. Наверное, как и для любой команды, играющей против "Шахтера". Мы могли рассчитывать на большее, но что произошло, то произошло. Мы показали довольно неплохую игру против сильного соперника Однако, к сожалению, за хорошую игру зачетных баллов не дают.
На счет травмы Кравченко? Я думаю, что там ничего серьезного. Он немного неприятно подвернул ногу. Андрей Ткачук достойно его заменил. Он был одним из лучших на поле, мы удовлетворены.
Мы понимали, что больше будем играть без мяча. С новым тренером игра "Шахтера" сильно не изменилась. Мы стремимся быть больше с мячом, но против такой команды это мало удается. Увидели, к чему нам нужно стремиться, будем работать", – рассказал Голодюк.
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