Будковский: Рад вернуться в Премьер-лигу

Нападающий “Полесья” Филипп Будковский прокомментировал победу житомирян в дебютном поединке команды в УПЛ.

“Матч, конечно, понравился, потому что мы сыграли дома, мы победили. Все это ожидали, весь Житомир, все болельщики. Я чувствую, что все довольны. Теперь мы будем двигаться дальше.

Я лично, конечно, рад вернуться в Премьер-Лигу, рад команде, что мы победили. Между футболом в лигах немного есть разница, но скажу, что и в Первой лиге мы играли матчи, где было тяжело, очень.

Сейчас мы в УПЛ, нужно немного перестроиться. Мы проанализируем эту игру, уже нужно готовиться к следующей”, – сказал Будковский.