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Будковский: Рад вернуться в Премьер-лигу

Премьер-лига
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Сыграл первый матч в "вышке" за 1,5 года

Будковский: Рад вернуться в Премьер-лигу

Фото: ФК Полісся / Автор невідомий

Новина українською

Нападающий “Полесья” Филипп Будковский прокомментировал победу житомирян в дебютном поединке команды в УПЛ.

“Матч, конечно, понравился, потому что мы сыграли дома, мы победили. Все это ожидали, весь Житомир, все болельщики. Я чувствую, что все довольны. Теперь мы будем двигаться дальше.

Я лично, конечно, рад вернуться в Премьер-Лигу, рад команде, что мы победили. Между футболом в лигах немного есть разница, но скажу, что и в Первой лиге мы играли матчи, где было тяжело, очень.

Сейчас мы в УПЛ, нужно немного перестроиться. Мы проанализируем эту игру, уже нужно готовиться к следующей”, – сказал Будковский.

Ранее нападающий выступал в Украине за "Зарю", "Десну", "Шахтер", "Севастополь" и "Мариуполь". В общей сложности на его счету более 150 матчей в УПЛ.

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В статье: Филипп Будковский Полесье (Житомир)
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