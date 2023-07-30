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Будковский: Рад вернуться в Премьер-лигу
Сыграл первый матч в "вышке" за 1,5 года
Фото: ФК Полісся / Автор невідомий
Нападающий “Полесья” Филипп Будковский прокомментировал победу житомирян в дебютном поединке команды в УПЛ.
“Матч, конечно, понравился, потому что мы сыграли дома, мы победили. Все это ожидали, весь Житомир, все болельщики. Я чувствую, что все довольны. Теперь мы будем двигаться дальше.
Я лично, конечно, рад вернуться в Премьер-Лигу, рад команде, что мы победили. Между футболом в лигах немного есть разница, но скажу, что и в Первой лиге мы играли матчи, где было тяжело, очень.
Сейчас мы в УПЛ, нужно немного перестроиться. Мы проанализируем эту игру, уже нужно готовиться к следующей”, – сказал Будковский.
Ранее нападающий выступал в Украине за "Зарю", "Десну", "Шахтер", "Севастополь" и "Мариуполь". В общей сложности на его счету более 150 матчей в УПЛ.
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