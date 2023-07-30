Дебют Шевченко в Черноморце откладывается

В сегодняшнем матче с черкасским ЛНЗ не сможет сыграть голкипер одесского "Черноморца" Алексей Шевченко. По неофициальной информации, 31-летний новичок команды Романа Григорчука вынужден будет пропустить старт нынешнего чемпионата из-за последствий мышечного повреждения, полученного в разгар предсезонной подготовки.

Опытный футболист, пришедший в "Черноморец" этим летом из донецкого "Шахтера", с недавних пор тренируется по индивидуальной программе. Его дебют в составе команды "моряков" откладывается до полной готовности выполнять свои игровые обязанности. В футбольных кругах Одессы надеются, что Шевченко вернется в строй уже в ближайшее время - к выездному поединку с коваливским "Колосом" (6 августа) или же первому домашнему матчу с киевской "Оболонью-Бровар" (базовая дата - 12 августа).

Матч ЛНЗ - "Черноморец" начнется в 15:00 30-го июля.