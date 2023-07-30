Бойчук забил гол в дебютном матче за Черноморец

В рамках первого тура УПЛ встречаются ЛНЗ и "Черноморец". На 39-й минуте счет открыл Богдан Бойчук, перешедший этим летом в одесскую команду из харьковского "Металлиста".

27-летний вингер замкнул подачу от Ореста Кузика, опередив защитника.

Заметим, что для Бойчука это всего лишь четвертый гол на уровне УПЛ. В прошлом чемпионате он забил дважды в составе "Металлиста", еще раньше – в сезоне 2020/21 – забивал за "Рух".

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