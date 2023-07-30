Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бойчук забил гол в дебютном матче за Черноморец
Новичок одесской команды мощно начинает сезон
В рамках первого тура УПЛ встречаются ЛНЗ и "Черноморец". На 39-й минуте счет открыл Богдан Бойчук, перешедший этим летом в одесскую команду из харьковского "Металлиста".
27-летний вингер замкнул подачу от Ореста Кузика, опередив защитника.
Заметим, что для Бойчука это всего лишь четвертый гол на уровне УПЛ. В прошлом чемпионате он забил дважды в составе "Металлиста", еще раньше – в сезоне 2020/21 – забивал за "Рух".
За ходом поединка ЛНЗ – "Черноморец" следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Харлан вырвала победу для Украины в четвертьфинале чемпионата мира
- ЛНЗ - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30 июля 2023
- Почти полтора десятка танков и полтысячи убитых россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Металлист 1925 - Шахтер. Где и когда смотреть LIVE прямую онлайн видеотрансляцию матча УПЛ
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме