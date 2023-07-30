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Новичок Кривбаса: Всегда очень хотелось поработать с Вернидубом
Вакулко о новых партнерах и тренере
ФК "Кривбас" / Автор невідомий
Новоиспеченный полузащитник "Кривбасса" Юрий Вакулко поделился мнениями на счет тренера криворожской команды Юрия Вернидуба.
"Это очень известный украинский тренер. У него много ярких достижений с "Зарей" и "Шерифом", его подопечные успешно играли в Лиге чемпионов. Всегда очень хотелось поработать с Вернидубом, потому что слышал много хороших слов о нем", - рассказал хавбек.
Также Вакулко высказался о своих нынешних партнерах по новой команде.
"Раньше я пересекался со Стецьковим, Кожушко, Луневым. Мы учились в школе в Днепре, когда были в академии. А с Клищуком вместе играли в структуре "Днепра". В Одессе наши дома очень близко - живем почти рядом", - сказал Юрий.
И в итоге 25-летний украинец рассказал о своей позиции на поле.
"Моя любимая позиция - в центре поля. Неважно, "шестерка", "восьмерка" или "десятка" - всюду мне комфортно. Но при необходимости могу выйти и на фланге, а если надо - то и в защите! (улыбается)", – подытожил Вакулко.
Напомним, вчера "Кривбасс" на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Юрием Вакулко. Последним клубом игрока была латвийская "Рига".
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