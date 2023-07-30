  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новичок Кривбаса: Всегда очень хотелось поработать с Вернидубом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Кривбаса: Всегда очень хотелось поработать с Вернидубом

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Вакулко о новых партнерах и тренере

Новичок Кривбаса: Всегда очень хотелось поработать с Вернидубом

ФК "Кривбас" / Автор невідомий

Новина українською

Новоиспеченный полузащитник "Кривбасса" Юрий Вакулко поделился мнениями на счет тренера криворожской команды Юрия Вернидуба.

"Это очень известный украинский тренер. У него много ярких достижений с "Зарей" и "Шерифом", его подопечные успешно играли в Лиге чемпионов. Всегда очень хотелось поработать с Вернидубом, потому что слышал много хороших слов о нем", - рассказал хавбек.

Также Вакулко высказался о своих нынешних партнерах по новой команде.

"Раньше я пересекался со Стецьковим, Кожушко, Луневым. Мы учились в школе в Днепре, когда были в академии. А с Клищуком вместе играли в структуре "Днепра". В Одессе наши дома очень близко - живем почти рядом", - сказал Юрий.

И в итоге 25-летний украинец рассказал о своей позиции на поле.

"Моя любимая позиция - в центре поля. Неважно, "шестерка", "восьмерка" или "десятка" - всюду мне комфортно. Но при необходимости могу выйти и на фланге, а если надо - то и в защите! (улыбается)", – подытожил Вакулко.

Напомним, вчера "Кривбасс" на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Юрием Вакулко. Последним клубом игрока была латвийская "Рига".

По теме
yellow-arrow
Вирт: Я не буду смотреть матчи Вереса. Это чисто принципиально, и все
yellow-arrow
Динамо пропустило от Миная уже на 3-й минуте игры
yellow-arrow
Жестокая реальность элитного бытия. ЛНЗ - Черноморец 0:2
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Юрий Вакулко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде