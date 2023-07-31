Гармаша в Динамо не будет. У него есть предложения из Казахстана и Венгрии

Хавбек " Динамо " Денис Гармаш еще не определился со своим будущем, хотя игрок и остается пока что в "Динамо", сообщает журналист Владимир Зверов.

33-летнгео полузащитника нет в заявке киевлян на УПЛ и сейчас он тренируется с командой U-19

Гармаш получил предложения от казахского "Ордабасы", где уже выступают два украинца – Евгений Макаренко и Артем Беседин, но в Казахстан он ехать не хочет.

Также у Дениса есть предложение из Венгрии, но по этому варианту игрок еще не принял окончательного решения.

В прошлом сезоне Гармаш преимущественно выходил на замены, всего провел на поле 1280 минут (почти 14 полных матчей), отметился 3 голами и одним ассистом.