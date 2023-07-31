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Гармаша в Динамо не будет. У него есть предложения из Казахстана и Венгрии
На сезон киевляне хавбека не заявили
Getty Images / Global Images Ukraine
Хавбек "
33-летнгео полузащитника нет в заявке киевлян на УПЛ и сейчас он тренируется с командой U-19
Гармаш получил предложения от казахского "Ордабасы", где уже выступают два украинца – Евгений Макаренко и Артем Беседин, но в Казахстан он ехать не хочет.
Также у Дениса есть предложение из Венгрии, но по этому варианту игрок еще не принял окончательного решения.
В прошлом сезоне Гармаш преимущественно выходил на замены, всего провел на поле 1280 минут (почти 14 полных матчей), отметился 3 голами и одним ассистом.
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