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Гармаша в Динамо не будет. У него есть предложения из Казахстана и Венгрии

Премьер-лига
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На сезон киевляне хавбека не заявили

Гармаша в Динамо не будет. У него есть предложения из Казахстана и Венгрии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Динамо" Денис Гармаш еще не определился со своим будущем, хотя игрок и остается пока что в "Динамо", сообщает журналист Владимир Зверов.

33-летнгео полузащитника нет в заявке киевлян на УПЛ и сейчас он тренируется с командой U-19

Гармаш получил предложения от казахского "Ордабасы", где уже выступают два украинца – Евгений Макаренко и Артем Беседин, но в Казахстан он ехать не хочет.

Также у Дениса есть предложение из Венгрии, но по этому варианту игрок еще не принял окончательного решения.

В прошлом сезоне Гармаш преимущественно выходил на замены, всего провел на поле 1280 минут (почти 14 полных матчей), отметился 3 голами и одним ассистом.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Ордабасы (Шымкент)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
31.07.2023 в 16:57
Так границы же закрыты? В Оболонь или ЛНЗ для опыта среди молодых.Удачи Денис...давно отпускать надо,годами сидят по 10 игр проводят и зп получают...такое возможно в МЮ или Барсе...не знаю...
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