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Суркис: Яремчук мог бы вернуться в Динамо, но аппетиты в трансфере и в зарплате нужно снизить
Президент Динамо - о команде и возможных летних новичках
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "
- Возможно, мы кого-нибудь еще будем приглашать. Очень тяжело, потому что не все хотят к нам ехать. Наоборот, легионеры хотят уезжать, потому что их пугает происходящее в нашей стране. Мы все молимся, чтобы это завершилось нашей победой.
А на футбольном поле мы можем говорить, что у нас есть сплав опыта и молодости. У нас очень хорошая лавка запасных, молодые амбициозные парни, которые еще не сказали своего слова. Надеюсь, они будут усиливать игру команды и мы увидим новые молодые лица.
- Игроки уровня, Яремчука, Ярмоленко могли бы еще вернуться в "Динамо"?
- Мы хотели бы вернуть всех сильнейших игроков Украины, но наверное это невозможно.
Я ведь говорил, что Яремчук мог бы вернуться в родной клуб, но аппетиты и в трансфере и в зарплате нужно снизить.
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