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Суркис: Яремчук мог бы вернуться в Динамо, но аппетиты в трансфере и в зарплате нужно снизить

Премьер-лига
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(1 голосов)

Президент Динамо - о команде и возможных летних новичках

Суркис: Яремчук мог бы вернуться в Динамо, но аппетиты в трансфере и в зарплате нужно снизить

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о возможном летнем усилении команды.

- Возможно, мы кого-нибудь еще будем приглашать. Очень тяжело, потому что не все хотят к нам ехать. Наоборот, легионеры хотят уезжать, потому что их пугает происходящее в нашей стране. Мы все молимся, чтобы это завершилось нашей победой.

А на футбольном поле мы можем говорить, что у нас есть сплав опыта и молодости. У нас очень хорошая лавка запасных, молодые амбициозные парни, которые еще не сказали своего слова. Надеюсь, они будут усиливать игру команды и мы увидим новые молодые лица.

- Игроки уровня, Яремчука, Ярмоленко могли бы еще вернуться в "Динамо"?

- Мы хотели бы вернуть всех сильнейших игроков Украины, но наверное это невозможно.

Я ведь говорил, что Яремчук мог бы вернуться в родной клуб, но аппетиты и в трансфере и в зарплате нужно снизить.

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В статье: Игорь Суркис Роман Яремчук Брюгге Динамо (Киев)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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Lithium (Киев)
31.07.2023 в 21:35
Насправді, я не розумію, навіщо Ярмола повернувся? А Яремчука за суркісів в Динамо не буде (він і сам про то якось висловлювався, якщо я нічого не плутаю). А суркіси мають бути депортовані до, скажімо, Монако (з конфіскацією майна).
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0
adey (Korosten)
31.07.2023 в 20:51
Щось про свої апетити він забув сказати.якби не був таким жлобом, то вже би мав купу сильних європейського рівня гравців, які б бажали повернутися в Динамо.
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+2
0
Джим Слэйд (Харьков)
31.07.2023 в 20:35
А смысл? Если наберет форму, может ещё на нормальном уровне покатать. А если не наберет - лавку лучше греть за зарплату побольше)
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