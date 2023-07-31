В РФ заявили об аресте активов Рината Ахметова по делу о финансировании ВСУ

В России арестовали активы самого богатого украинца - миллиардера и президента " Шахтера " Рината Ахметова, по делу о финансировании ВСУ.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Следственный комитет обратился в Басманный районный суд Москвы с ходатайством об аресте активов российской "дочки" "Метинвеста".

"Метинвест Евразия" принадлежат краснодарский пансионат "Горняк" и белгородское ООО "Белгородметаллоснаб", после начала боевых действий в Украине финансовые показатели компании резко упали. Так, по итогам 2022 года ее прибыль снизилась на 74%, убыток составил 1,9 млрд руб.

Оказывается, "дело" расследовалось еще с сентября 2020 года Главным следственным управлением Следственного комитета.

"По версии следствия, с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited (в него входит в том числе горно-металлургическая группа "Метинвест"), зарегистрированной на Британских Виргинских островах, финансировали украинскую армию, а также батальон "Азов", в том числе за счет средств, поступавших из России", - говорится в сообщении.