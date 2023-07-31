Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В РФ заявили об аресте активов Рината Ахметова по делу о финансировании ВСУ
"Метинвест Евразия" принадлежат два предприятия
Фото: ФК Шахтер Донецк
В России арестовали активы самого богатого украинца - миллиардера и президента "
Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Следственный комитет обратился в Басманный районный суд Москвы с ходатайством об аресте активов российской "дочки" "Метинвеста".
"Метинвест Евразия" принадлежат краснодарский пансионат "Горняк" и белгородское ООО "Белгородметаллоснаб", после начала боевых действий в Украине финансовые показатели компании резко упали. Так, по итогам 2022 года ее прибыль снизилась на 74%, убыток составил 1,9 млрд руб.
Оказывается, "дело" расследовалось еще с сентября 2020 года Главным следственным управлением Следственного комитета.
"По версии следствия, с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited (в него входит в том числе горно-металлургическая группа "Метинвест"), зарегистрированной на Британских Виргинских островах, финансировали украинскую армию, а также батальон "Азов", в том числе за счет средств, поступавших из России", - говорится в сообщении.
Популярное сейчас
- "Вся эта желчь вернется вдвойне", - жена Бондаря вступилась за мужа, который получил тяжелую травму
- Шахтер объявил о подписании вингера молодежной сборной Бразилии
- Командующий Нацгвардии рассказал, будут ли участвовать в войне освобожденные командиры Азова
- Кадры решают все. Рух - Заря 2:1
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная вторая половинка игрока Динамо, которого ждут в Серии А. ФОТО