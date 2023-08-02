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Бывший полузащитник Динамо трудоустроился в Азербайджане
Контракт рассчитан на 1 год
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири продолжит карьеру в Азербайджане.
27-летний ганец стал игроком "Араз-Нахчыван", сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан на 1 год.
Напомним, Кадири присоединился к "Динамо" летом 2019 года, подписав четырехлетний контракт. С тех пор он провел в составе киевской команды лишь 16 матчей, результативными действиями не отметился.
Затем начались аренды: тульский "Арсенал", одесский "Черноморец" и венгерский "Гонвед". В марте этого года "Динамо" разорвало контракт с Кадири.
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