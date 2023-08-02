Матвиенко: Судья указал на свисток и спросил, буду ли я бить по свистку? Я ответил, что нет

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко после матча 2-го тура с "Вересом" (1:1) разъяснил ситуацию с забитым голом.

– Николай, тяжелая игра, ничейный результат. Каким, по-твоему, показался этот матч?

- Мы во втором поединке исходим с планом, что нужно забить быстрый гол, начать агрессивно, но, к сожалению, второй раз это не слишком хорошо получается. Создаем достаточно моментов и возможностей для того чтобы забить, но в конце атак не доходим до удара. Соответственно, нет реализации – это наша большая проблема. Плюс красная карточка оказала существенное влияние на результат: во втором тайме мы уже больше думали о том, как сохранить один балл, а не как атаковать самим.

– Ты стал чаще подключаться к атакам и забиваешь во втором матче подряд. Такая активность впереди – это установка тренерского штаба или твоя капитанская инициатива?

– Нет, это больше требования тренерского штаба ко всем игрокам: просить мяч вперед, развивать атаки и работать максимально вертикально. Не столь важно, кто окажется на острие, – каждый должен врываться и просить пас вперед.

- Что касается твоего гола из штрафного, который получился довольно курьезным: можешь объяснить, что там произошло?

– Я взял мяч, подошел к арбитру, он мне демонстративно указал на свисток и спросил, буду ли я бить по свистку? Я ответил, что нет, поставил мяч и пробил. Это уже вопрос к футболистам "Верес", почему они там не разобрались, но никак не к судье и не ко мне.