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Стало известно, сколько Полесье заплатило за Назаренко

Премьер-лига
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"Днепр-1" получил небольшую компенсацию за игрока

Стало известно, сколько Полесье заплатило за Назаренко

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Вчера, 2 августа, "Полесье" официально объявило о подписании контракта с 23-летним полузащитником Александром Назаренко.

Трансфер Назаренко из "Днепра-1" обошелся житомирского клубу в 200 тысяч евро, сообщает Sport.ua.

Источник утверждает, что такая невысокая стоимость за бронзового призера молодежного Евро связана с тем, что у футболиста оставалось 5 месяцев контракта с днепрянами и у него уже был предварительный контракт с "Полесьем", который должен был вступить в силу 1 января 2024 года.

"Полесье" нуждалось в еще одном фланговом игроке на замену Владиславе Вакуле, который будет отчислен из команды, поэтому решило ускорить переход и не ждать второго круга.

"Днепр-1" хотел подписать новый контракт с Назаренко, но не смог договориться об условиях. После чего игрока перевели в юношескую команду. В Житомире Александр получит вдвое большую зарплату, чем была у "Днепра-1" и подъемные за подписание контракта.

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В статье: Полесье (Житомир) СК Днепр-1 Александр Назаренко
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Источник:
Sport.ua

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