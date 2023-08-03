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Стало известно, сколько Полесье заплатило за Назаренко
"Днепр-1" получил небольшую компенсацию за игрока
Фото: ФК Полісся
Вчера, 2 августа, "Полесье" официально объявило о подписании контракта с 23-летним полузащитником Александром Назаренко.
Трансфер Назаренко из "Днепра-1" обошелся житомирского клубу в 200 тысяч евро, сообщает Sport.ua.
Источник утверждает, что такая невысокая стоимость за бронзового призера молодежного Евро связана с тем, что у футболиста оставалось 5 месяцев контракта с днепрянами и у него уже был предварительный контракт с "Полесьем", который должен был вступить в силу 1 января 2024 года.
"Полесье" нуждалось в еще одном фланговом игроке на замену Владиславе Вакуле, который будет отчислен из команды, поэтому решило ускорить переход и не ждать второго круга.
"Днепр-1" хотел подписать новый контракт с Назаренко, но не смог договориться об условиях. После чего игрока перевели в юношескую команду. В Житомире Александр получит вдвое большую зарплату, чем была у "Днепра-1" и подъемные за подписание контракта.
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