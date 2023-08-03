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Шахтер за 25 млн евро договорился о трансфере форварда Фламенго, но не успел оформить переход

Премьер-лига
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(1 голосов)

Почти детективная история о переходе Педро в Шахтер из Фламенго

Шахтер за 25 млн евро договорился о трансфере форварда Фламенго, но не успел оформить переход

Marcelo Cortes/Flamengo

Новина українською

"Шахтер" фактически оформил трансфер 26-летнего нападающего "Фламенго" и сборной Бразилии Педро (Педро Гильерме Абреу дос Сантос), но не успел подписать игрока.

Как сообщает бразильское издание Torcedores, "Шахтер" предложил25 млн евро за 80% прав на игрока, и это предложение было принято "Фламенго", однако так как оно поступило в начале текущей недели, а трансферное окно в Бразилии закрылось 2 августа, клубы банально не успели официально оформить переход.

Теперь в Бразилии ожидают, что клубы смогут подтвердить свое соглашение уже зимой.

Известно, что изначально "Фламенго" требовал за Педро 40 миллионов евро, но такие деньги "стервятникам" никто не предложил.

Отмечается, что у самого Педро натянутые отношения с главным тренером Хорхе Сампаоли, и поэтому игрок не против отправиться в Европу.

Также интерес к форварду проявляли клубы из Бельгии, Болгарии, Кипра, Франции и Греции. Впрочем, в Бразилии не верят, что эти клубы "второго уровня" смогут заплатить запрашиваемую "Фламенго" сумму.

С ноября 2020 года Педро выступает за сборную Бразилии. Всего в рядах "селесао" у форварда 6 матчей (1 гол), в том числе два поединка на ЧМ-2022 в Катаре.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Педро
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Источник:
Torcedores

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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
03.08.2023 в 18:12
100% эта тухлая новость от Гиненка или от Цыганюка
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shura73 (угледар)
03.08.2023 в 17:51
какой смысл об этом писать если переход не состоялся?а что будет в зимнее межсезонье одному богу известно.
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+2
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