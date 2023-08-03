"Кучер старается, так что не спешим", - в Днепре-1 заявили о доверии тренеру

Коммерческий директор " Днепра-1 " Вячеслав Фридман заявил, что руководство клуба продолжает доверять главному тренеру команды Александру Кучеру, под руководством которого команда не прошла квалификацию Лиги чемпионов.

"Получили большой опыт противостояния в Лиге чемпионов. Кто виноват, что вратарь сделал 5-7 шагов назад, а Адамюк сыграл... Разве Кучер в этом виноват? Мы видим, как Кучер старается, так что не спешим.

Кредит доверия не исчерпан, впереди "Полесье" и "Славия". Пока ничего менять не будем", – сказал Фридман.