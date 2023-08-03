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Кривбасс ищет варианты трудоустройства для двух хавбеков и форварда

Премьер-лига
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Хобленко, Кораблин и Денис Шевченко не входят в планы тренерского штаба криворожцев

Кривбасс ищет варианты трудоустройства для двух хавбеков и форварда

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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"Кривбасс" в ближайшее время намерен расстаться с тремя игроками.

В клубе ищут варианты с трудоустройством полузащитников Тимура Кораблина и Дениса Шевченко, а также нападающего Алексеем Хобленко. Это может быть как продажа, так и аренда в другие клубы.

Контракты Кораблина и Шевченко рассчитаны соответственно до января и июня 2025 года, договор с Хобленко действует до середины 2024.

29-летний Хобленко весеннюю часть прошлого сезона отыграл на правах аренды за перволиговые "Карпаты", успев до этого провести за криворожан 8 матчей и забить 1 мяч в УПЛ.

21-летний Кораблин в 11 матчах Премьер-лиги отметился 1 голом.

20-летний Шевченко провел 6 матчей в УПЛ, также на его счету 5 игр и 1 гол за молодежную команду "Кривбасса".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко Тимур Кораблин Денис Шевченко
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Источник:
sport.ua

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