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Кривбасс ищет варианты трудоустройства для двух хавбеков и форварда
Хобленко, Кораблин и Денис Шевченко не входят в планы тренерского штаба криворожцев
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
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В клубе ищут варианты с трудоустройством полузащитников Тимура Кораблина и Дениса Шевченко, а также нападающего Алексеем Хобленко. Это может быть как продажа, так и аренда в другие клубы.
Контракты Кораблина и Шевченко рассчитаны соответственно до января и июня 2025 года, договор с Хобленко действует до середины 2024.
29-летний Хобленко весеннюю часть прошлого сезона отыграл на правах аренды за перволиговые "Карпаты", успев до этого провести за криворожан 8 матчей и забить 1 мяч в УПЛ.
21-летний Кораблин в 11 матчах Премьер-лиги отметился 1 голом.
20-летний Шевченко провел 6 матчей в УПЛ, также на его счету 5 игр и 1 гол за молодежную команду "Кривбасса".
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