Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Меня не хотят использовать". Шахтер пытается разорвать контракт с защитником
Бразильца перевели в юношескую команду
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Бразильский защитник "Шахтера" Лукас Тейлор заявил, что донецкий клуб больше не рассчитывает на него и предпринимает попытки разорвать с ним контракт.
28-летний бразилец перешел в стан "горняков" из греческого "ПАОКа" в августе 2022 года на правах аренды с обязательством выкупа.
"Я не в ПАОКе". После прошлого сезона в аренде "Шахтер" обязан был выкупить меня у "ПАОКа". Поэтому я теперь полностью игрок "Шахтера". Я точно не знаю, что будет дальше. У меня контракт с "Шахтером" на ближайшие три года. Я не покидал "Шахтер", сейчас я полностью игрок клуба, но меня не хотят использовать.
После подписания Гио Гочолейшвили в клубе сказали, что не рассчитывают на меня, потому что дадут больше минут младшему игроку. Но я хотел остаться, чтобы стать чемпионом. Вот теперь я тренируюсь с U-19, пока мы не достигнем договоренности о расторжении контракта", - сказал Тейлор.
Тейлор отыграл 16 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Старые традиции нового сезона
- ЛК. Вылет Клужа и Коноплянки, Гент, Брюгге и Бешикташ прошли дальше
- Определился соперник Динамо в квалификации Лиги конференций
- Верес - Шахтер 1:1. Результат, которого никто не ожидал
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Сексуальная звезда чемпионата мира Ивана Кнолл засветилась в компании звезды НБА. ФОТО