"Меня не хотят использовать". Шахтер пытается разорвать контракт с защитником

Бразильский защитник "Шахтера" Лукас Тейлор заявил, что донецкий клуб больше не рассчитывает на него и предпринимает попытки разорвать с ним контракт.

28-летний бразилец перешел в стан "горняков" из греческого "ПАОКа" в августе 2022 года на правах аренды с обязательством выкупа.

"Я не в ПАОКе". После прошлого сезона в аренде "Шахтер" обязан был выкупить меня у "ПАОКа". Поэтому я теперь полностью игрок "Шахтера". Я точно не знаю, что будет дальше. У меня контракт с "Шахтером" на ближайшие три года. Я не покидал "Шахтер", сейчас я полностью игрок клуба, но меня не хотят использовать. После подписания Гио Гочолейшвили в клубе сказали, что не рассчитывают на меня, потому что дадут больше минут младшему игроку. Но я хотел остаться, чтобы стать чемпионом. Вот теперь я тренируюсь с U-19, пока мы не достигнем договоренности о расторжении контракта", - сказал Тейлор.

Тейлор отыграл 16 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.