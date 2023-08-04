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"Меня не хотят использовать". Шахтер пытается разорвать контракт с защитником

Премьер-лига
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Бразильца перевели в юношескую команду

"Меня не хотят использовать". Шахтер пытается разорвать контракт с защитником

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Бразильский защитник "Шахтера" Лукас Тейлор заявил, что донецкий клуб больше не рассчитывает на него и предпринимает попытки разорвать с ним контракт.

28-летний бразилец перешел в стан "горняков" из греческого "ПАОКа" в августе 2022 года на правах аренды с обязательством выкупа.

"Я не в ПАОКе". После прошлого сезона в аренде "Шахтер" обязан был выкупить меня у "ПАОКа". Поэтому я теперь полностью игрок "Шахтера". Я точно не знаю, что будет дальше. У меня контракт с "Шахтером" на ближайшие три года. Я не покидал "Шахтер", сейчас я полностью игрок клуба, но меня не хотят использовать.

После подписания Гио Гочолейшвили в клубе сказали, что не рассчитывают на меня, потому что дадут больше минут младшему игроку. Но я хотел остаться, чтобы стать чемпионом. Вот теперь я тренируюсь с U-19, пока мы не достигнем договоренности о расторжении контракта", - сказал Тейлор.

Тейлор отыграл 16 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лукас Тейлор
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Источник:
FanDay

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