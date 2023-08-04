Ткачук: Если бы мы смелее играли с Шахтером, то взяли бы очки в том матче

Полузащитник "Металлиста 1925" Андрей Ткачук прокомментировал поражение от "Шахтера" (1:2), а также поделился своими ожиданиями от противостояния с "Александрией".

- Андрей, согласно оценкам болельщиков на сайте клуба, вы имеете лучший балл в игре с "Шахтером". В чем залог такой хорошей игры, формы на старте сезона?

- Я немножко удивлен. Я не знал этого. Не знаю, наверное, когда вышел на поле, удалось немножко успокоить игру, потому что первые минуты нам очень трудно давались и наверняка именно это так оценили.

- Можно ли это назвать второй, третьей молодостью?

- У меня еще первое дыхание не закончилось. Я считаю, что у меня еще много сил, чтобы играть на высоком уровне.

- По вашему мнению, были ли шансы зацепиться за очки в игре с "Шахтером"? Если да, то чего для этого не хватило?

- Как показывает игра "Шахтера" с "Вересом", с ними можно играть и зарабатывать очки. В конце встречи мы даже немножко прижали их к их воротам. Думаю, если бы мы были немножко более решительными и смелее играли, то взяли бы очки в том матче.

- Удалось ли уже восстановиться после "Шахтера"? К следующему матчу кондиции уже снова могут быть оптимальными?

- Конечно, уже прошел недельный цикл. Мы к каждой игре готовимся одинаково, не подстраиваемся под соперников. У нас есть своя игра и тренеры подводят нас к каждому матчу в оптимальных кондициях.

- Какой игры ожидаете против "Александрии"? За счет чего можно одолеть эту команду?

- Александрия - это для меня такой город, что там никогда не бывает легко. Сколько я там не играл, всегда получаются такие боевые матчи, до последнего, куча стыков, единоборств, желтых карточек. Постоянно очень тяжелая игра, поэтому мы все настраиваемся на то, что будет много борьбы и кто выиграет ту борьбу, кто будет спокойнее с мячом, тот и победит, - рассказал Ткачук.