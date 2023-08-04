Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ткачук: Если бы мы смелее играли с Шахтером, то взяли бы очки в том матче
Полузащитник "Металлиста 1925" дал комментарий клубной пресс-службе
Фото: ФК Металіст 1925
Полузащитник "Металлиста 1925" Андрей Ткачук прокомментировал поражение от "Шахтера" (1:2), а также поделился своими ожиданиями от противостояния с "Александрией".
- Андрей, согласно оценкам болельщиков на сайте клуба, вы имеете лучший балл в игре с "Шахтером". В чем залог такой хорошей игры, формы на старте сезона?
- Я немножко удивлен. Я не знал этого. Не знаю, наверное, когда вышел на поле, удалось немножко успокоить игру, потому что первые минуты нам очень трудно давались и наверняка именно это так оценили.
- Можно ли это назвать второй, третьей молодостью?
- У меня еще первое дыхание не закончилось. Я считаю, что у меня еще много сил, чтобы играть на высоком уровне.
- По вашему мнению, были ли шансы зацепиться за очки в игре с "Шахтером"? Если да, то чего для этого не хватило?
- Как показывает игра "Шахтера" с "Вересом", с ними можно играть и зарабатывать очки. В конце встречи мы даже немножко прижали их к их воротам. Думаю, если бы мы были немножко более решительными и смелее играли, то взяли бы очки в том матче.
- Удалось ли уже восстановиться после "Шахтера"? К следующему матчу кондиции уже снова могут быть оптимальными?
- Конечно, уже прошел недельный цикл. Мы к каждой игре готовимся одинаково, не подстраиваемся под соперников. У нас есть своя игра и тренеры подводят нас к каждому матчу в оптимальных кондициях.
- Какой игры ожидаете против "Александрии"? За счет чего можно одолеть эту команду?
- Александрия - это для меня такой город, что там никогда не бывает легко. Сколько я там не играл, всегда получаются такие боевые матчи, до последнего, куча стыков, единоборств, желтых карточек. Постоянно очень тяжелая игра, поэтому мы все настраиваемся на то, что будет много борьбы и кто выиграет ту борьбу, кто будет спокойнее с мячом, тот и победит, - рассказал Ткачук.
Популярное сейчас
- Скрипник: Не надо нам в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны
- Вылет Ворсклы из еврокубков, Довбик ближе к Жироне. Главные новости за 3 августа
- ЛК. Вылет Клужа и Коноплянки, Гент, Брюгге и Бешикташ прошли дальше
- Нас ждет очередной большой скандал. Шахтер забил Вересу странный гол со штрафного - ВИДЕО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- Сексуальная звезда чемпионата мира Ивана Кнолл засветилась в компании звезды НБА. ФОТО