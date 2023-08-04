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Тейлор: Я был удивлен отставке Йовичевича, не ожидал такого

Премьер-лига
(1 голосов)

Для него это было большим сюрпризом

Тейлор: Я был удивлен отставке Йовичевича, не ожидал такого

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

Бразильский защитник "Шахтера" Лукас Тейлор признался, что был удивлен увольнению Игора Йовичевича с поста наставника "горняков".

"Я был удивлен, потому что не ожидал такого. Мы провели хорошую кампанию в еврокубках и стали чемпионами Украины, поэтому для меня это было поистине большим сюрпризом", - сказал Тейлор в интервью FanDay.

Напомним, Игора Йовичевича в "Шахтере" заменил экс-тренер "Зари" Патрик ван Леувен. Хорват после ухода из донецкого клуба трудоустроился в саудовском "Аль-Раэд".

Ранее Тейлор сообщал, что дончане больше не рассчитывают на него и предпринимают попытки разорвать с ним контракт.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Лукас Тейлор
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Источник:
FanDay

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