Чигринский - о переходе в Шахтер: Меня спросили, готов ли я - ответил: "Готов. Когда выезжать?"

Новичок "Шахтера" Дмитрий Чигринский рассказал, как принял предложение вернуться в донецкий клуб.

"После игры "Шахтера" с "Металлистом 1925", в которой, к сожалению, Валерий Бондарь получил травму, вечером того же дня мне позвонил Дарио, мы с ним пообщались и достигли договоренности. Конечно, я не рассматриваю эту ситуацию так, что меня пригласили как временную помощь из-за травмы Валерия. Я смотрю на это так, что я долго, много и упорно работал, чтобы получить этот шанс даже в таком возрасте. Поэтому рад, что я здесь. Моя задача, как я уже и сказал, это помогать "Шахтеру" добиваться поставленных целей, быть полезным.

Так что особо не думал – это не было приглашение, на самом деле разговор был на 20 секунд. Вопрос таков: "Ну что, Чиги, ты готов?" Я ответил: "Готов. Когда выезжать?" И все.

Хочу поблагодарить за эту возможность президента клуба Ринат Ахметов, Сергей Палкин, конечно, Дарио Срни, потому что, прежде всего, это была его инициатива и он сыграл большую роль в моем возвращении, а также Патрику ван Леувену, потому что, я уверен, с ним все это проговаривалось, и если бы он не дал "зеленый свет", то меня не было бы здесь. Поэтому я всем благодарен и с нетерпением ждал возможности присоединиться к команде и начать работу", - сказал Чигринский.