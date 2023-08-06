УПЛ. Днепр-1- Полесье 2:1. Жизнь после Довбика

Сезон только начался, а событий и новостей вокруг "Днепра-1" – хоть отбавляй. Лига чемпионов, отравление команды, трансферы, продажа Артема Довбика… Собственно, официально уход лучшего бомбардира команды и всего чемпионата Украины был подтвержден только сегодня, за несколько часов до начала матча с "Полесьем". Хотя готовиться к "жизни без Артема" Александр Кучер начался еще раньше.

Заранее было принято решение о том, что на острие атаки против житомирян сыграет Третьяков. Он не играл против "Панатинаикоса" в ответном матче, поэтому точно не страдал переутомлением. Гуцуляк не мог помочь "Днепру-1" из-за дисквалификации, а Кравец залечивает мини-повреждение. Не лучшая кадровая ситуация, но привыкать к подобному днепрянам не приходится.

"Полесье" – не то, чтобы принципиальный соперник для "Днепра-1", но хороший раздражитель. Ведь о житомирянах говорят как о серьезной силе в УПЛ. Силе, которая имеет амбицию конкурировать за место в еврокубковой зоне. Ну и фактор Александра Назаренко: он перешел в "Полесье" именно из "Днепра-1", едва не спровоцировав скандал.

Сегодня Назаренко оказался в заявке "Полесья", но в стартовом составе ставка была сделана на других. В частности, на Макуана, который в одном из эпизодов выбежал тет-а-тет и пробил мимо Кинарейкина (Волынец также травмирован). Молодого голкипера подстраховал Сарапий. Он же помог защитить свои ворота еще в одном эпизоде, когда прорывался Танковский. У "Полесья" можно отметить еще удар со штрафного. Не густо.

Как и у "Днепра-1". У того был момент Третьякова, который получил "подарок" от защитников соперника и пробил в одно касание. Неплохо стрелял из штрафного Мирошниченко, а Рубчинскому после подачи Пихаленка не хватило мастерства обработать мяч. По моментам если не паритет, то минимальное преимущество "Днепра-1", при том, что было преимущество в количестве футболистов на поле. Ведь Кушниренко в середине тайма бездумно прыгнул в ноги Бланко, получив прямую красную.

Закончился первый тайм моментом Мирошниченко, который простреливал с правого фланга и едва не вызвал "самострел" по воротам "Полесья". Время от времени срабатывали домашние приготовления "Днепра-1", но не на постоянной основе.

Вторая 45-минутка началась с давления "Днепра-1", увенчанного дальним ударом Бабенко. "Полесье" с каждой минутой защищалось все труднее и труднее. Во время штрафного удара от Мирошниченко гости отбились только благодаря уверенной игре Кудрика на линии.

Назревал-назревал, и созрел гол на 63-й минуте, когда Бланко промчался правым флангом, отпасовал в штрафную зону, там от Рубчинского пошел сброс под удар Пихаленку, который и подтвердил свой статус лидера команды - 1:0. Днепрянам сразу стало легче.

Стало легче, но все вопросы еще не были закрыты. В последующих атаках это могли делать (снимать все вопросы относительно победителя) Кивинда и Сваток, но удар первого заблокировали, а второй отправил мяч над перекладиной.

От греха подальше "Днепр-1" нуждался во втором голе, так как могло залететь в ворота Кинарейкина после удара со штрафного от Янакова. Хотя с другой стороны, был удар тоже со штрафного от Бабенко. Ошибка "Днепра-1" в том, что команда допустила на последних минутах футбол на встречных курсах. У "Полесья" едва к воротам не убежал Макуана. Также у него был шанс забить ударом с острого угла. Далее – штрафной удар, после которого мяч попал в руку Когуту и обусловил пенальти. Янаков наказал.

Казалось, что это конец. Но одна из черт "Днепра-1" – это способность не сдаваться до последних секунд. В, казалось бы, безопасной атаке для соперника Бабанко безумно сильно стрельнул издалека – и забил. Просто невероятная развязка. Возможно, эти эмоции помогут "Днепру-1" и в Лиге Европы.

УПЛ. Второй тур. 06.08.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Денис Шурман

"Днипро-1" - Полесье" 2:1

Голы: Пихаленок 63, Бабенко 90+1 - Янаков 87 (пен.)

"Днепр-1": Кинарейкин - Каплиенко (Билл 89), Сарапий, Адамюк, Пасич (Танчик 46) - Бабенко, Пихалёнок, Рубчинский (Кивинда 63) - Мирошниченко (Сваток 67), Бланко - Третьяков (Когут 63)

"Полемье": Кудрик - Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков - Танковский (Крушинский 63), Огиря, Кушниренко - Козак (Назаренко 46), Макуана - Будковский (Янаков 76)

Предупреждения: Пасич 36, Адамюк 47, Сарапий 80, Бланко 90+3 - Танковский 34, Крушинский 90+3

Удаление: Кушниренко 22