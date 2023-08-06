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Калитвинцев: Мне понравилось, как дисциплинированно и по-мужски работала наша команда
Тренер волков об игре с Днепром-1
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев рассказал о впечатлениях от игры с днепровским клубом:
"Была интересная игра для болельщиков, особенно - для болельщиков "Днепра-1". Нам, конечно, тяжело было в меньшинстве играть всю игру, но мне понравилось, как наша команда дисциплинированно действовала в обороне.
У нас был план на быстрых атаках поймать оборону соперника. Предпосылки для этого были, но реализации нет. Я бы эту игру отнес скорее к позитиву, одно добытое очко было бы хорошо, но самое главное - это характер нашей команды. Работаем дальше.
Мне понравилось, как дисциплинированно и по-мужски работала наша команда."
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