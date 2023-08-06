Калитвинцев: Мне понравилось, как дисциплинированно и по-мужски работала наша команда

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев рассказал о впечатлениях от игры с днепровским клубом:

"Была интересная игра для болельщиков, особенно - для болельщиков "Днепра-1". Нам, конечно, тяжело было в меньшинстве играть всю игру, но мне понравилось, как наша команда дисциплинированно действовала в обороне.

У нас был план на быстрых атаках поймать оборону соперника. Предпосылки для этого были, но реализации нет. Я бы эту игру отнес скорее к позитиву, одно добытое очко было бы хорошо, но самое главное - это характер нашей команды. Работаем дальше.

Мне понравилось, как дисциплинированно и по-мужски работала наша команда."