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Калитвинцев: Мне понравилось, как дисциплинированно и по-мужски работала наша команда

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер волков об игре с Днепром-1

Калитвинцев: Мне понравилось, как дисциплинированно и по-мужски работала наша команда

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев рассказал о впечатлениях от игры с днепровским клубом:

"Была интересная игра для болельщиков, особенно - для болельщиков "Днепра-1". Нам, конечно, тяжело было в меньшинстве играть всю игру, но мне понравилось, как наша команда дисциплинированно действовала в обороне.

У нас был план на быстрых атаках поймать оборону соперника. Предпосылки для этого были, но реализации нет. Я бы эту игру отнес скорее к позитиву, одно добытое очко было бы хорошо, но самое главное - это характер нашей команды. Работаем дальше.

Мне понравилось, как дисциплинированно и по-мужски работала наша команда."

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу днепровского клуба.

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В статье: Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир) СК Днепр-1
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