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Наприкінці не буде різниці. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Полесье

Премьер-лига
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Победа днепрян на последних минутах

Наприкінці не буде різниці. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Полесье

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
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Матч с новичком УПЛ, "Полесьем", складывался для "Днепра-1" очень тяжело. Несмотря на то, что уже с середины первого тайма днепряне играли в большинстве, житомиряне дали бой фавориту и по ходу второй половины встречи смогли сравнять счет. Но на исходе поединка Руслан Бабенко вырвал для СК победу. Пусть этот гол оказался удачливым, ведь забила команда с неочевидного момента, главное для команды Александра Кучера, что удалось вырвать победу. Возможно, эти три очка станут решающими в определении еврокубковых мест по завершению сезона.

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В статье: фото Полесье (Житомир) СК Днепр-1
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