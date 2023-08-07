Лунев: В матче с Зарей пробивал пенальти впервые в карьере

Полузащитник "Кривбасса" Максим Лунев рассказал о победе во 2 туре УПЛ над "Зарей" (3:1).

- Максим, поздравляем с первой победой в новом сезоне. Как прокомментируешь итоги игры?

- Очень тяжелый матч. Неудачный старт игры, но сумели собраться и переломить ход встречи. Отмечу, что играли при тяжелой погоде: жара сказывалась в действиях обеих команд. Команда очень рада, что одержала волевую победу, первую в сезоне.

- По пенальти: до матча было решение, что в случае 11-метрового удара пробиваешь именно ты?

- Да, но это мой первый пенальти в профессиональной карьере. Этот гол очень помог нам с психологической точки зрения, ведь забили, как говорится, "в раздевалку". После этого перехватили инициативу, давление на ворота "Зари" становилось все больше. Удалось забить второй гол, затем третий. Я полностью доволен нашей игрой.

- Какие слова услышали от Юрия Николаевича в перерыве?

- Наставник отметил, что начали игру не очень удачно, но хорошо, что удалось забить. Подбодрил, сказал, чтобы продолжали в том же духе. Победили и с хорошим настроением вернемся в Кривой Рог, - рассказал Лунев.