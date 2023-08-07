Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лунев: В матче с Зарей пробивал пенальти впервые в карьере
И сразу удачно
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Кривбасса" Максим Лунев рассказал о победе во 2 туре УПЛ над "Зарей" (3:1).
- Максим, поздравляем с первой победой в новом сезоне. Как прокомментируешь итоги игры?
- Очень тяжелый матч. Неудачный старт игры, но сумели собраться и переломить ход встречи. Отмечу, что играли при тяжелой погоде: жара сказывалась в действиях обеих команд. Команда очень рада, что одержала волевую победу, первую в сезоне.
- По пенальти: до матча было решение, что в случае 11-метрового удара пробиваешь именно ты?
- Да, но это мой первый пенальти в профессиональной карьере. Этот гол очень помог нам с психологической точки зрения, ведь забили, как говорится, "в раздевалку". После этого перехватили инициативу, давление на ворота "Зари" становилось все больше. Удалось забить второй гол, затем третий. Я полностью доволен нашей игрой.
- Какие слова услышали от Юрия Николаевича в перерыве?
- Наставник отметил, что начали игру не очень удачно, но хорошо, что удалось забить. Подбодрил, сказал, чтобы продолжали в том же духе. Победили и с хорошим настроением вернемся в Кривой Рог, - рассказал Лунев.
Популярное сейчас
- Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги чемпионов
- Агент Сикана раскрыл детали переговоров форварда и Шахтера
- Месси забил штрафной на 85-й. Интер отыгрался с 2:4 и выиграл по пенальти матч Кубка лиг – ВИДЕО
- Довбик стал игроком Жироны - ОФИЦИАЛЬНО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО