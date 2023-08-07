  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Чемпион Болгарии предлагал за Сватка 1 млн евро
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпион Болгарии предлагал за Сватка 1 млн евро

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Пока что переговоры на паузе, но все еще может измениться

Чемпион Болгарии предлагал за Сватка 1 млн евро

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Болгарский "Лудогорец" проявлял интерес к защитнику "Днепра-1" Александру Сватку.

Как сообщил журналист и комментатор Игорь Цыганык, болгарский клуб предлагал за игрока порядка 1 млн евро.

Впрочем, как сообщает источник, сейчас ситуация в переговорах поставлена на паузу, но тем не менее, до закрытия трансферного окна все еще может измениться.

Напомним, что 28-летний футболист в прошлом сезоне провел 35 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

"Лудогорец" в прошлом сезоне стал чемпионом Болгарии.

По теме
yellow-arrow
Хомченовский: Я уже понял, что шуметь и кричать в адрес арбитра нет смысла
yellow-arrow
"Зачем клубам платить за ВАР, если существует возможность допуска грубых ошибок?" - Оболонь обратилась к УАФ и УПЛ
yellow-arrow
Климчук: Если скажу, что мы были уверены в победах над участниками еврокубков, то это было бы неправдой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лудогорец (Разград) Александр Сваток СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде