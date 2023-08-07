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Чемпион Болгарии предлагал за Сватка 1 млн евро
Пока что переговоры на паузе, но все еще может измениться
Фото: scdnipro1.com.ua
Болгарский "Лудогорец" проявлял интерес к защитнику "
Как сообщил журналист и комментатор Игорь Цыганык, болгарский клуб предлагал за игрока порядка 1 млн евро.
Впрочем, как сообщает источник, сейчас ситуация в переговорах поставлена на паузу, но тем не менее, до закрытия трансферного окна все еще может измениться.
Напомним, что 28-летний футболист в прошлом сезоне провел 35 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.
"Лудогорец" в прошлом сезоне стал чемпионом Болгарии.
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