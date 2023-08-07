Чемпион Болгарии предлагал за Сватка 1 млн евро

Болгарский "Лудогорец" проявлял интерес к защитнику " Днепра-1 " Александру Сватку.

Как сообщил журналист и комментатор Игорь Цыганык, болгарский клуб предлагал за игрока порядка 1 млн евро.

Впрочем, как сообщает источник, сейчас ситуация в переговорах поставлена на паузу, но тем не менее, до закрытия трансферного окна все еще может измениться.

Напомним, что 28-летний футболист в прошлом сезоне провел 35 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

"Лудогорец" в прошлом сезоне стал чемпионом Болгарии.