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Пятов - Шовковскому: Теперь время противостояний на уровне тренеров

Премьер-лига
(1 голосов)

Обменялись любезностями

Пятов - Шовковскому: Теперь время противостояний на уровне тренеров

instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Новина українською

Экс-кипер "Шахтера" Андрей Пятов, который недавно вошел в тренерский штаб "горняков", ответил тренеру "Динамо" Александру Шовковскому на поздравления по случаю завершения игровой карьеры.

"Спасибо, тренер. Многому научился в наших противостояниях в роли игроков. Теперь время противостояний на уровне тренеров. Но сборная научила, что когда надо, то будем объединяться ради общих побед", — написал Пятов в комментариях на странице Шовковского в Instagram.

Напомним, что ранее Шовковский поздравил Пятова с завершением карьеры.

Также отметим, что СаШо сейчас входит в тренерский штаб "Динамо", и даже одно время исполнял обязанности главного тренера, пока Мирча Луческу был на больничном.

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В статье: Андрей Пятов Александр Шовковский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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