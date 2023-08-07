Пятов - Шовковскому: Теперь время противостояний на уровне тренеров

Экс-кипер " Шахтера " Андрей Пятов, который недавно вошел в тренерский штаб "горняков", ответил тренеру "Динамо" Александру Шовковскому на поздравления по случаю завершения игровой карьеры.

"Спасибо, тренер. Многому научился в наших противостояниях в роли игроков. Теперь время противостояний на уровне тренеров. Но сборная научила, что когда надо, то будем объединяться ради общих побед", — написал Пятов в комментариях на странице Шовковского в Instagram.

Напомним, что ранее Шовковский поздравил Пятова с завершением карьеры .

Также отметим, что СаШо сейчас входит в тренерский штаб "Динамо", и даже одно время исполнял обязанности главного тренера, пока Мирча Луческу был на больничном.