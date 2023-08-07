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Пятов - Шовковскому: Теперь время противостояний на уровне тренеров
Обменялись любезностями
instagram.com/oleksandrshovkovskyi
Экс-кипер "
"Спасибо, тренер. Многому научился в наших противостояниях в роли игроков. Теперь время противостояний на уровне тренеров. Но сборная научила, что когда надо, то будем объединяться ради общих побед", — написал Пятов в комментариях на странице Шовковского в Instagram.
Напомним, что ранее Шовковский
Также отметим, что СаШо сейчас входит в тренерский штаб "Динамо", и даже одно время исполнял обязанности главного тренера, пока Мирча Луческу был на больничном.
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