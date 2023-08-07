  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шовковский – Пятову: Увидимся уже на краю у футбольного поля
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шовковский – Пятову: Увидимся уже на краю у футбольного поля

Премьер-лига
(1 голосов)

СаШо поздравил Пятова с завершением карьеры

Шовковский – Пятову: Увидимся уже на краю у футбольного поля

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Бывший голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский поздравил вратаря донецкого "Шахтера" Андрея Пятова с завершением карьеры.

"Поздравляю Андрея с завершением блестящей карьеры игрока. И желаю ему не менее блестящей тренерской карьеры. Увидимся уже на краю у футбольного поля", - написал Шовковский на своей странице в Facebook.

Напомним, 6 августа Пятов сыграл свой прощальный матч за "Шахтер" в контрольном матче с "Тоттенхэмом". На поле он провел 16 минут и был заменен Дмитрием Ризныком. Футболисту устроили коридор почета, а зрители на стадионе "шпор" стоя аплодировали Андрею.

Всего в качестве игрока Пятов провел 528 поединков на взрослом уровне, из них 241 – сухой.

Как известно, Пятов вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена. Экс-кипер будет отвечать за подготовку вратарей донецкой команды.

Читайте такжеДетский тренер Ворсклы: Если бы он ушел в Динамо, то может никто вообще бы не знал, кто такой Пятов
По теме
yellow-arrow
Матч 3-го тура УПЛ Динамо - Металлист 1925 перенесен из-за участия киевлян в еврокубках
yellow-arrow
Днепр-1 без Довбыка, Заря на дне, Буяльский в огне. Символическая сборная 2-го тура УПЛ
yellow-arrow
Бенфика договорилась с Шахтером о трансфере Трубина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Александр Шовковский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде