Шовковский – Пятову: Увидимся уже на краю у футбольного поля

Бывший голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский поздравил вратаря донецкого "Шахтера" Андрея Пятова с завершением карьеры.

"Поздравляю Андрея с завершением блестящей карьеры игрока. И желаю ему не менее блестящей тренерской карьеры. Увидимся уже на краю у футбольного поля", - написал Шовковский на своей странице в Facebook.

Напомним, 6 августа Пятов сыграл свой прощальный матч за "Шахтер" в контрольном матче с "Тоттенхэмом". На поле он провел 16 минут и был заменен Дмитрием Ризныком. Футболисту устроили коридор почета, а зрители на стадионе "шпор" стоя аплодировали Андрею.

Всего в качестве игрока Пятов провел 528 поединков на взрослом уровне, из них 241 – сухой.

Как известно, Пятов вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена. Экс-кипер будет отвечать за подготовку вратарей донецкой команды.