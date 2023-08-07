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Шовковский – Пятову: Увидимся уже на краю у футбольного поля
СаШо поздравил Пятова с завершением карьеры
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Бывший голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский поздравил вратаря донецкого "Шахтера" Андрея Пятова с завершением карьеры.
"Поздравляю Андрея с завершением блестящей карьеры игрока. И желаю ему не менее блестящей тренерской карьеры. Увидимся уже на краю у футбольного поля", - написал Шовковский на своей странице в Facebook.
Напомним, 6 августа Пятов сыграл свой прощальный матч за "Шахтер" в контрольном матче с "Тоттенхэмом". На поле он провел 16 минут и был заменен Дмитрием Ризныком. Футболисту устроили коридор почета, а зрители на стадионе "шпор" стоя аплодировали Андрею.
Всего в качестве игрока Пятов провел 528 поединков на взрослом уровне, из них 241 – сухой.
Как известно, Пятов вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена. Экс-кипер будет отвечать за подготовку вратарей донецкой команды.
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