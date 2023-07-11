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Детский тренер Ворсклы: Если бы он ушел в Динамо, то может никто вообще бы не знал, кто такой Пятов
Суркис очень хотел Пятова
shakhtar.com
Бывший тренер юного Андрея Пятова в Полтаве Александр Ежаков рассказал, что вратарь мог оказаться в "
"Там целый скандал был! Его хотело "Динамо", и Дяченко (президент полтавской федерации футбола, - прим.) пообещал Суркису.
Но я говорил Андрюхе, что если он пойдет в "Динамо", то играть не будет. Там же еще СаШо был в форме. Кто такой в то время Пятов против Шовковского? Сколько под Александром вратарей пропало? Кто знает, если бы ушел в "Динамо", то может никто вообще бы не знал, кто такой Пятов. Могло и такое быть", — сказал Ежаков.
Напомним, что Пятов перешел в "Шахтер" из "Ворсклы" в январе 2007 года и закончил карьеру игрока летом 2023 года. Он провел в составе "Шахтера" 482 матча - это третий показатель в истории клуба и наибольшее количество игр среди вратарей.
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