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Детский тренер Ворсклы: Если бы он ушел в Динамо, то может никто вообще бы не знал, кто такой Пятов

Премьер-лига
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Суркис очень хотел Пятова

Детский тренер Ворсклы: Если бы он ушел в Динамо, то может никто вообще бы не знал, кто такой Пятов

shakhtar.com

Новина українською

Бывший тренер юного Андрея Пятова в Полтаве Александр Ежаков рассказал, что вратарь мог оказаться в "Динамо".

"Там целый скандал был! Его хотело "Динамо", и Дяченко (президент полтавской федерации футбола, - прим.) пообещал Суркису.

Но я говорил Андрюхе, что если он пойдет в "Динамо", то играть не будет. Там же еще СаШо был в форме. Кто такой в то время Пятов против Шовковского? Сколько под Александром вратарей пропало? Кто знает, если бы ушел в "Динамо", то может никто вообще бы не знал, кто такой Пятов. Могло и такое быть",  — сказал Ежаков.

Напомним, что Пятов перешел в "Шахтер" из "Ворсклы" в январе 2007 года и закончил карьеру игрока летом 2023 года. Он провел в составе "Шахтера" 482 матча - это третий показатель в истории клуба и наибольшее количество игр среди вратарей.

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В статье: Андрей Пятов Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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