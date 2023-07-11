Детский тренер Ворсклы: Если бы он ушел в Динамо, то может никто вообще бы не знал, кто такой Пятов

Бывший тренер юного Андрея Пятова в Полтаве Александр Ежаков рассказал, что вратарь мог оказаться в " Динамо" .

"Там целый скандал был! Его хотело "Динамо", и Дяченко (президент полтавской федерации футбола, - прим.) пообещал Суркису.

Но я говорил Андрюхе, что если он пойдет в "Динамо", то играть не будет. Там же еще СаШо был в форме. Кто такой в то время Пятов против Шовковского? Сколько под Александром вратарей пропало? Кто знает, если бы ушел в "Динамо", то может никто вообще бы не знал, кто такой Пятов. Могло и такое быть", — сказал Ежаков.