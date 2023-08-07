Хомченовский: Я уже понял, что шуметь и кричать в адрес арбитра нет смысла

Капитан "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский прокомментировал выездную победу своей команды над "Зарей" (3:1) в матче 2-го тура УПЛ.

— Дмитрий, после поражения от "Александрии" на старте сезона сильно волновались перед матчей с луганской "Зарей"?

— Начинать новый чемпионат с поражения – такого никто не любит. С луганчанами у нас была похожая ситуация. Уверен, что все хотели реабилитироваться. По всей видимости, первые минуты нам не удались – мы пропустили гол с пенальти и еще могли пропустить. Но, вероятно, мы больше хотели победить в этой встрече. Мне кажется, нам помог "водопой" в середине первого тайма. Попив воды, мы включить на полную.

— Как ты считаешь, игра "Кривбасса" в Александрии и в Киеве сильно изменилась?

— Думаю, да. В столице Украины мы забили трижды, а это важно. Да, пока в каждой игре мы пропускаем голы. Если мы выиграли, то и в качестве игры тоже прибавили.

— Кто, на твой взгляд, был лучшим игроком твоей команды?

— Вся команда. Один забил, другой игрок отдал. Все в комплексе.

— Когда случился перелом в игре?

— Когда Юрий Вернидуб внес необходимые коррективы. Быстрый гол во втором тайме нам помог.

— Дмитрий, как тебе судейство Николая Балакина, арбитра ФИФА? Он много раз обращался к системе ВАР в это встрече.

— Я уже понял, что шуметь и кричать в адрес арбитра нет смысла. Там все посмотрят. Возможно, в ВАР-комнате и принимают все решения. Пусть решение о его работе принимают в судейском комитете.