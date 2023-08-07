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Хомченовский: Я уже понял, что шуметь и кричать в адрес арбитра нет смысла
Капитан Кривбасса рассказал о матче с Зарей
Фото: ФК Кривбасс
Капитан "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский прокомментировал выездную
— Дмитрий, после поражения от "Александрии" на старте сезона сильно волновались перед матчей с луганской "Зарей"?
— Начинать новый чемпионат с поражения – такого никто не любит. С луганчанами у нас была похожая ситуация. Уверен, что все хотели реабилитироваться. По всей видимости, первые минуты нам не удались – мы пропустили гол с пенальти и еще могли пропустить. Но, вероятно, мы больше хотели победить в этой встрече. Мне кажется, нам помог "водопой" в середине первого тайма. Попив воды, мы включить на полную.
— Как ты считаешь, игра "Кривбасса" в Александрии и в Киеве сильно изменилась?
— Думаю, да. В столице Украины мы забили трижды, а это важно. Да, пока в каждой игре мы пропускаем голы. Если мы выиграли, то и в качестве игры тоже прибавили.
— Кто, на твой взгляд, был лучшим игроком твоей команды?
— Вся команда. Один забил, другой игрок отдал. Все в комплексе.
— Когда случился перелом в игре?
— Когда Юрий Вернидуб внес необходимые коррективы. Быстрый гол во втором тайме нам помог.
— Дмитрий, как тебе судейство Николая Балакина, арбитра ФИФА? Он много раз обращался к системе ВАР в это встрече.
— Я уже понял, что шуметь и кричать в адрес арбитра нет смысла. Там все посмотрят. Возможно, в ВАР-комнате и принимают все решения. Пусть решение о его работе принимают в судейском комитете.
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