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Шахтер передал чемпионскую медаль двоюродному брату Шведа, который получил ранения на фронте
Сейчас лейтенант ВСУ проходит курс реабилитации в Барселоне
shakhtar.com
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Сейчас защитник Украины проходит курс реабилитации после двух операций в Барселоне.
Лейтенант ВСУ получил ранение в боях под Изюмом весной 2022 года.
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