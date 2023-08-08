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Шахтер передал чемпионскую медаль двоюродному брату Шведа, который получил ранения на фронте

Премьер-лига
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Сейчас лейтенант ВСУ проходит курс реабилитации в Барселоне

Шахтер передал чемпионскую медаль двоюродному брату Шведа, который получил ранения на фронте

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" передал чемпионскую медаль Богдану Кушу - двоюродному брат Марьяна Шведа, который восстанавливается после тяжелого ранения, полученного на фронте.

Сейчас защитник Украины проходит курс реабилитации после двух операций в Барселоне.

Лейтенант ВСУ получил ранение в боях под Изюмом весной 2022 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Марьян Швед война с россией
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