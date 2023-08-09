Панасенко: У Миная еще есть время для работы над ошибками

Полузащитник "Миная" Сергей Панасенко рассказал о поражении от "Динамо" (1:4) и "ЛНЗ" (0:3), а также поделился настройками на игру против "Днепра-1".

- Для нас очень неожиданным стал результат предыдущего матча. Готовились, настраивались. Стремились получить положительный результат. О другом даже не думали. Но счет матча против "ЛНЗ" всем известен. Он не в нашу пользу. Очень обидно и нам, и болельщикам. Однако не нужно опускать руки. Это только начало, еще есть время для работы над ошибками. Еще будут матчи, где нужно и можно будет брать очки. Наша задача на сезон - сохранение прописки в УПЛ. Мы все работаем над этим.

- С учетом выездного поражения от "Динамо", старт вообще получился тяжелый для "Миная". В каком состоянии находится команда?

- Нормальное состояние. Конечно, поражения удовольствия не приносят. Но нужно продолжать работать. Результат прошлого матча это уже история. Фокусироваться не нужно ни на победах, ни на поражениях. Сделали выводы, поговорили в раздевалке - двигаемся дальше. Скоро следующий матч. И он также будет тяжелым. У нас не будет проходных матчей. Нужно будет бороться в каждой игре.

- Какой настрой на домашнюю игру против "Днепра-1"?

- Нам будет противостоять серебряный призер прошлого чемпионата и участник квалификационного раунда еврокубков. Конечно, мы понимаем силу соперника. В прошлом сезоне здесь в Минае команда дала бой днепрянам, пропустили лишь один гол.

Наша задача - дисциплинированно сыграть в воскресенье, выполнить установки тренерского штаба. Нужно избегать собственных ошибок и искать свои возможности у ворот "Днепра-1". Готовимся, - сказал Панасенко.