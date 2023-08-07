ВАРварство, или Бал в отсутствие Довбика. Акценты зрителя на играх 2-го тура УПЛ

В целом тур выглядит бодро и благополучно: более трех голов за игру, в среднем, и всего лишь одна ничья (причем в матче с участием чемпиона). Только три команды не забили голов – менее четверти участников УПЛ.

Обратило на себя внимание то, что едва ли не впервые в истории Лиги ВАР обслуживал аж целую половину матчей тура. И да, "Днепр-1" против амбициозного соперника и без самой яркой личности прошлого сезона – это было интересно уже само по себе.

Оболонь – Динамо 2:4

Рух – Ворскла 4:1

Александрия – Металлист 1925 1:0

Колос – Черноморец 2:0

Верес – Шахтер 1:1

Днепр-1 – Полесье 2:1

Минай – ЛНЗ 0:3

Заря – Кривбасс 1:3

Зрелищность. Живо смотрелась половина поединков. Киевское дерби стало пока самым зрелищным матчем нового сезона – полтора десятка реально голевых моментов. Следующей не только по количеству забитых мячей, но и по общей смотрибельности была игра во Львове. Третьим назвал бы поединок в Ровно. И вполне годится в этот ряд встреча "Днепра-1" с "Полесьем".

Совсем пропащих как бы не было. Если же искать методом исключения, то, в сравнении с другими, меньше голевых шансов мы увидели в Александрии.

Интрига. "Александрия" же и единственной покончила с интригой еще до перерыва. После судьбоносного гола Шулянского на 37-й минуте у "Металлиста 1925" не было ни одной внятной возможности сравнять счет.

В последние полтайма нас продолжала держать в неведении половина матчей тура.

Пожалуй, лишь удаление Груши на 73-й минуте подписало приговор "Оболони" в игре с "Динамо". "Колос" распечатал ворота "Черноморца" четырьмя минутами позже, и этот гол Велетня покончил с надеждами гостей на ничью – дальше счет лишь удвоился.

"Верес" мог огорчить "Шахтер" до невозможности, кабы на 80-й минуте Ризнык не спас команду ван Леувена от поражения, отразив удар Шевченко. А Бабенко принес победу "Днепру-1" над "Полесьем" своим эффектным голом уже в компенсированное время.

Логика. Максимально закономерный счет был зафиксирован в Александрии, где хозяева поля "наиграли" на типичнейшие 1:0, и в Ровно, где смотрелись однозначные 1:1. "Днепр-1" также заслуживал своей победы именно с минимальным преимуществом.

А вообще, тур ознаменовался полным триумфом логики: нелогичным результатом не завершился ни один из его поединков.

Судейство. Наверное, ни один из эпизодов в истории нашего сотрудничества с моим консультантом Юстасом не вызвал столь бурной и продолжительной реакции с мельчайшими подробностями с его стороны, как гол "Шахтера" в Ровно. Причем, мнение это корректировалось, а то и менялось – с учетом новой информации о различных нюансах.

Если бы я взялся здесь цитировать всю эту эволюцию оценок, скорее всего, она заняла бы не менее половины текста статьи. Поэтому остановлюсь на итоге. На окончательный и уже бесповоротный взгляд моего коллеги по блогу (формировавшийся, на секундочку, в течение пяти дней), штрафной удар Матвиенко следовало перебивать.

Соответственно, гол должен был быть отменен. И "Верес" пострадал от судейства. Рефери матча – Шандор. ВАРа не было, да и вмешиваться в подобных случаях в игру не в его компетенции.

А вот в Ковалевке он был, но не сработал так, как это принято в Европе и лучших домах Филадельфии. Юстас: "Как по мне – 34-я минута – рука у Бурды в неестественном положении".

Спойлер: случайный отскок от груди в руку не пляшет – в последней Лиге чемпионов, к примеру, за это регулярно ставили пенальти. Мы сами не в восторге, но это медицинский факт – нынче кошерно судить именно так. Поэтому "Черноморец" можно считать пострадавшим от судейской ошибки, и что характерно, при счете 0:0.

Рефери – Кривушкин. Видеоассистентка – Романюк.

В Киеве, по мнению Юстаса, все решения арбитра были правильными. Кроме одного: определить справедливость отмененного гола Мединского в ворота "Динамо" не представляется возможным. Тут нам так и не показали никакой "наскальной живописи" - линий ВАРа, а без них, положа руку на сердце, никакого офсайда-то и не видно.

Видеоассистент – Омельченко. И остается лишь удивляться той уверенности, с которой отреагировал лайнсмен, когда даже на видеоповторе ни черта не понять. Впрочем, возможно, судей "подставил" режиссер, пропустивший мимо столь важную картинку с той же линией?

В любом случае, ее упорное отсутствие порождает смутные сомненья – возможно, и "Оболонь" таки-пострадала здесь, при счете 0:0. А ведь в дальнейшем в счете вело уже только "Динамо".

Отчего-то вспомнилась любимая поговорка моего товарища по работе на ТВ, к слову – видеоинженера: "Техника в руках дикаря – груда металлолома". Пока наличие ВАР отнюдь не спасает нас от ляпсусов.

Везение. Нет, госпожа Фортуна в этот раз никого не облагодетельствовала на предмет приобретения очков. И все же стоит упомянуть ту же "Оболонь", которую, в отличие от Фемиды, она опекала, как могла.

На 41-й минуте, при 0:2, удар Ярмоленко приняла на себя стойка ворот "пивоваров". А через две минуты разница в счете вместо крупной стала минимальной. Кульминацией везения в туре стала 54-я минута киевского матча, когда при 2:3 по штангам подряд прошлись Сидорчук и тот же Ярмоленко. После чего удача отвернулась от соперника "Динамо" - на поле появился Груша…

Личности. Именно Ярмоленко, на мой взгляд, и стал самой заметной фигурой тура, поучаствовав в семи ярких эпизодах, включая три гола "Динамо". Вторым назову его одноклубника Буяльского, уступившего ему лишь самую малость. Достоин быть в тройке и их соперник из "Оболони" Черненко – участник пяти эпизодов и двух забитых мячей.

Кроме них, обязательно отмечу Климчука ("Рух"), затем – Калитвинцева: он принял участие во всех мало-мальски значимых атаках "Александрии". До перерыва явно задавал тон в "Шахтере" Зубков.

С точки зрения эффективности выделялись Ванат из "Динамо" и Эдсон из "Руха". Из вышедших на замену – Янаков ("Полесье"). И, внимание – ни одного вратаря! В этом смысле, наш бал в отсутствие Довбика, увы, подкачал.

Симпатии. Ничего нового и отличного от тенденций этого тура. Больше всех играло в футбол "Динамо", после него – "Оболонь" и "Рух".

Список главных зрительских разочарований шире – "Минай", "Черноморец", "Заря" и "Металлист 1925". Совсем недалеко от них ушла "Ворскла".

Таблица. Из тройки лидеров, как по мне, парадоксально интереснее других выглядит "Рух". Никогда не вызывало симпатий руководство этого клуба, но команде Пономарева на старте следует отдать должное. Если еще и в третий раз подряд выиграют, впору будет говорить о сенсации старта.

"Динамо" удручает игрой в обороне, тогда как "Александрия" - в атаке.

Осечка "Шахтера" любопытна уже сама по себе. "Колос" исповедует унылый прагматизм и потому мне не интересен.

"Днепру-1" удалось выйти сухим из воды, не без помощи раннего удаления у соперника. Но первый балл в этой жизни после Довбика зачтен.

"Полесье" в целом выглядит все так же солидно и конкурентно. "Черноморец"? Боюсь, что одесситов ожидает, в лучшем случае, сезон качелей. При том, что высоко взлететь вряд ли получится даже на краткий миг.

Впечатлили успехи ЛНЗ и "Кривбасса". Неожиданно порадовали игрой "Верес" и "Оболонь".

Огорчает провальный старт "Зари" и "Ворсклы". Хотя от второй именно в этом туре чего-то подобного, наверное, можно было ожидать. Да и обильные кадровые потери обеих команд говорят за себя.

А вот "Металлист 1925" и "Минай" внизу таблицы лично меня не удивляют. Хотя это как раз те лягушки, что способны выбраться со дна, взбивая молоко в кувшине.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 2 Рух 2 2 0 0 6-2 +4 6 3 ФК Александрия 2 2 0 0 2-0 +2 6 4 Колос 2 1 1 0 2-0 +2 4 5 Шахтер 2 1 1 0 3-2 +1 4 6 СК Днепр-1 1 1 0 0 2-1 +1 3 7 Черноморец 2 1 0 1 2-2 0 3 8 Полесье 2 1 0 1 3-2 +1 3 9 ЛНЗ 2 1 0 1 3-2 +1 3 10 Кривбасс 2 1 0 1 3-2 +1 3 11 Оболонь 2 0 1 1 2-4 -2 1 12 Верес 2 0 1 1 1-3 -2 1 13 Металлист 1925 2 0 0 2 1-3 -2 0 14 Заря 2 0 0 2 2-5 -3 0 15 Ворскла 1 0 0 1 1-4 -3 0 16 ФК Минай 2 0 0 2 1-7 -6 0

Анонсы. Центральный матч нового тура: "Шахтер" - "Александрия". Насколько сработает скромное обаяние команды Ротаня против раненого зверя? Что это было у чемпиона с "Вересом" - досадный эпизод?

Интригуют встречи соседей по таблице – "Кривбасса" с ЛНЗ и "Ворсклы" с "Зарей". Сделает ли кто-то из них шаг вверх? Пусть даже мне и кажется, что я знаю, чья возьмет. Если возьмет, конечно.

Ну и, в свете увиденного на старте, повышенный интерес к поединку "Полесья" с "Рухом". В надежде, прежде всего, на содержательную игру.

Вообще, мне всегда почему-то интереснее первые туры, а не последние. Когда еще ничего не ясно, и из дебютного тумана и хаоса лишь начинают проступать контуры будущей табели о рангах. И пока все складывается достаточно любопытно.