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Леднев: Поговорил с тренером - готов играть уже сегодня
Богдан Леднев - новичок Днепра-1
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Новичок "
– Все очень быстро произошло с твоим трансфером: только вчера приехал, провел первую тренировку, а сегодня уже можешь сыграть. Готов?
– Я очень доволен оказаться в этой команде. Она всегда ставит перед собой самые высокие цели, и я пришел, чтобы помогать им добиваться. Что касается игры, то да, я поговорил с тренером и готов играть сегодня.
– Как выдержал вчера поздравительный коридор?
– (улыбается) Все нормально, в позитивной атмосфере. Хороший коридор был. Выжил.
– Ты сразу начал больше общаться с Александром Сватком. Помнишь ли его еще со времен академии?
– Да, Сваток – мой очень хороший друг. Также знаю и многих других ребят, ведь играли вместе на молодежном уровне. Так что с адаптацией, думаю, проблем не будет.
– Ты начинал на позиции правого полузащитника, а потом больше играл под нападающими. Где сейчас комфортнее действовать?
– Действительно, я играл на обеих этих позициях. Сейчас готов помогать команде на любой из них.
– Что успел узнать о "Славии" и чего ожидаешь от двухматчевого противостояния с ней?
– Вчера было теоретическое занятие, разобрали их игру. "Славия" – хорошая, силовая команда. Но если будем играть так, как запланировали, думаю, у нас будут хорошие шансы пройти дальше.
– На тренировке накануне вы могли почувствовать газон, который вызывает много нареканий. Что с ним не так ли? И может ли это стать фактором против нашей команды?
– Газон вырывается кусками, но мы профессионалы и должны подобрать правильную обувь, чтобы минимизировать вероятность проблем.
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