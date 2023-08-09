  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Филиппов и Леднев уже тренируются с Днепром-1. Они в заявке на матч со Славией
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Филиппов и Леднев уже тренируются с Днепром-1. Они в заявке на матч со Славией

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Новички вливаются в коллектив

Филиппов и Леднев уже тренируются с Днепром-1. Они в заявке на матч со Славией

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" провел тренировку на стадионе "Славии" перед матчем квалификации Лиги Европы.

В занятии приняли участие и новички днепрян Александр Филиппов и Богдан Леднев, которые уже есть в заявке на матч.

Оба игрока уже есть в предварительной заявке "Днепра-1" на матч на официальном сайте УЕФА.

Отметим, что в тренировке не участвовал Александр Пихаленок, который из-за температуры остался в гостинице. Решение о его участии в матче будет принято завтра.

Также не сыграют Денис Мирошниченко и Евгений Волынец из-за травмы и Владимир Танчик из-за дисквалификации. Зато уже с начала недели в общей группе тренируется восстановившийся после повреждения Василий Кравец.

Напомним, что матч "Славия" - "Днепр-1" состоится в четверг, 10 августа, и начнется в 20:00.

По теме
yellow-arrow
Славия - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 10.08.2023
yellow-arrow
Сваток: Я не считаю Славию фаворитом
yellow-arrow
Кучер: Довбик - это потеря для нас, желаю ему ему успеха в Жироне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Славия (Прага) Александр Филиппов Богдан Леднев СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Дніпро-1

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде