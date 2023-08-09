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Филиппов и Леднев уже тренируются с Днепром-1. Они в заявке на матч со Славией
Новички вливаются в коллектив
scdnipro1.com.ua
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В занятии приняли участие и новички днепрян Александр Филиппов и Богдан Леднев, которые уже есть в заявке на матч.
Оба игрока уже есть в предварительной заявке "Днепра-1" на матч на официальном сайте УЕФА.
Отметим, что в тренировке не участвовал Александр Пихаленок, который из-за температуры остался в гостинице. Решение о его участии в матче будет принято завтра.
Также не сыграют Денис Мирошниченко и Евгений Волынец из-за травмы и Владимир Танчик из-за дисквалификации. Зато уже с начала недели в общей группе тренируется восстановившийся после повреждения Василий Кравец.
Напомним, что матч "Славия" - "Днепр-1" состоится в четверг, 10 августа, и начнется в 20:00.
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