Филиппов и Леднев уже тренируются с Днепром-1. Они в заявке на матч со Славией

" Днепр-1 " провел тренировку на стадионе "Славии" перед матчем квалификации Лиги Европы.

В занятии приняли участие и новички днепрян Александр Филиппов и Богдан Леднев, которые уже есть в заявке на матч.

Оба игрока уже есть в предварительной заявке "Днепра-1" на матч на официальном сайте УЕФА.

Отметим, что в тренировке не участвовал Александр Пихаленок, который из-за температуры остался в гостинице. Решение о его участии в матче будет принято завтра.

Также не сыграют Денис Мирошниченко и Евгений Волынец из-за травмы и Владимир Танчик из-за дисквалификации. Зато уже с начала недели в общей группе тренируется восстановившийся после повреждения Василий Кравец.

Напомним, что матч "Славия" - "Днепр-1" состоится в четверг, 10 августа, и начнется в 20:00.