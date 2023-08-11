К годовщине исторического турне. Как Шахтер Китай открывал

Ровно 40 лет века назад, в августе 1983-го, донецкий "Шахтер" совершил турне в Китай, проведя три встречи на стадионах Пекина и Шанхая. Необычность этого вояжа состояла в том, что "горняки" стали тогда первой советской спортивной делегацией, ступившей на китайскую землю после потепления отношений между СССР и КНР. Двумя месяцами ранее Пекин обратился к Москве с просьбой прислать в Поднебесную для проведения товарищеских матчей футбольную команду. Выбор коллектива предоставлялся советской стороне, выдвигалось лишь одно обязательное требование: это должна быть профсоюзная, рабочая команда. В этой ситуации лучшего варианта, чем "Шахтер", трудно было подыскать. Во-первых, действующий обладатель Кубка страны, а это все-таки статус; во-вторых, само название команды – строго в рамках китайской просьбы. И спортивное руководство страны решило: едет "Шахтер"!

В Китае "оранжево-черные" пробыли около двух недель, проведя за это время три матча. Результаты нельзя назвать особо выдающимися (ничья с командой Пекина – 0:0, победа над сборной Шанхая – 2:0, ничья с национальной сборной Китая – 1:1). Впрочем, на спортивный итог внимание тогда особо не обращали, поскольку это турне изначально рассматривалось, как часть общего "наведения мостов". И в этом смысле, свою задачу "Шахтер" выполнил абсолютно.

В свое время, общаясь с ветеранами "оранжево-черных", автор неоднократно поднимал тему "открытия" ими Китая, и его собеседники всегда с удовольствием делились своими впечатлениями и воспоминаниями о той нерядовой поезде.

Ниже – некоторые выдержки из этих рассказов.

Михаил Соколовский, капитан "Шахтера" 1980-х:

"Перед поездкой нас изрядно проинструктировали руководители различных рангов. Но не на предмет того, что "вы должны обязательно выиграть". Акцент делался на другом. "Не забудьте, что вы едете как послы доброй воли, для укрепления дружбы и мира между странами, если будут провокации – не поддавайтесь", – напутствовали нас. Но в результате все прошло просто замечательно, настолько интересным стало это общение для обеих сторон. Китайцы оказались совсем не такими, как мы себе их представляли. Да и в нас они увидели нормальных людей. После наших игр китайские газеты писали примерно следующее: "Футболисты "Шахтера" за 10 дней сделали больше, чем все политики, вместе взятые, за 10 лет".

Специфику китайской погоды мы почувствовали сразу по прилету. Выхожу на трап самолета и чувствую, что не могу вздохнуть полной грудью, просто не получается – влажность как в парилке. Тяжеловато в этом плане пришлось. Но потом ничего, адаптировались. На поле двигались неплохо, комбинировали. Правда, в весе теряли прилично. Помню, уже на разминке перед игрой приходилось менять футболки. Снимаешь, и можно выкручивать.

Было видно уже тогда, что у Китая большее спортивное будущее. Народ валом валил на матчи, все билеты были проданы за много дней наперед. А сами игроки – очень хорошо подготовленные физически, выносливые. Правда, о тактике имели смутное представление – всей командой бегали за мячом. Но при этом старательные, готовые постоянно учиться и совершенствоваться. Стремились перенять как можно больше нашего опыта.

За все время в Китае ни разу не видел пьяных. И только в последний день, на прощальном банкете, понял причину. Они угощали нас своей водкой. Так рюмочки были размером с наперсток, можно в нос закапывать. Зато кухню китайскую запомнили на всю жизнь. Словами это передать невозможно – нужно только попробовать самому.

Замечательно была организована культурная программа. Столько всего посмотрели: и музеи, и храмы, даже в китайский цирк ходили. Предлагали съездить и на Великую китайскую стену, но мы отказались. Надо было ехать больше 100 километров от Пекина, а это по жаре, да еще в душном автобусе очень утомительно. Кстати, на одной из экскурсий произошел забавный случай, который наглядно показывает, насколько менталитет китайцев отличается от нашего. Мы тогда были в какой-то старой крепости, типа музея под открытым небом. Возвращаемся в автобус. Наш гид-переводчик спрашивает: "Все? ". Мы говорим: "Да вроде все. Поехали!" Ну, наш бы человек как поступил? Поехали, да и поехали. А китаец начал что-то сверять в своих бумажках, считать нас по головам, а потом показывает мне: "Вы двоих потеряли. Надо ждать". Через пару минут и вправду двое наших прибегают, они где-то там среди развалин затерялись. Мы им: "Благодарите китайца. Без него вы б уже на попутках добирались". Вот такие они ответственные люди.

Сергей Ященко, полузащитник "Шахтера" 1980-х, автор двух из трех мячей горняков в том турне:

"Летели мы в Пекин часов девять. Но советским людям в то время к такому было не привыкать: страна у нас была большая, и перелет, например, до Хабаровска занимал не меньше времени. Лично о себе могу сказать, что мой организм перенес смену часовых поясов достаточно легко. Но даже я полностью почувствовал себя "в своей тарелке" где-то на третьи сутки.

С чем действительно нужно было быть аккуратным, так это с питанием. Кормили нас очень обильно, но пища, как говорится, на любителя – достаточно острая. Поэтому по нашей просьбе раз в сутки нам готовили блюда европейской кухни.

Наш приезд вызвал нешуточный ажиотаж. На всех трех играх с нашим участием стадионы были заполнены "под завязку". Но вот что меня поразило. Выходим на разминку за полчаса до матча – зрителей почти нет. Ну, думаем, будем играть при пустых трибунах. Начинается игра – стадион забит. И откуда они только появлялись? То же самое и после матча: мы только успели помыться и переодеться, через 15 минут выходим, а ни на самом стадионе, ни вокруг него – ни души. Все 80 тысяч зрителей рассосались на удивление быстро и организованно. Не то, что у нас тогда.

Еще поразило огромное количество велосипедов на улицах. Кстати, было в диковинку, что улицы в китайских городах специально разделены на три части: для машин, велосипедистов и пешеходов. Смотришь из окна гостиницы, а внизу по тротуару течет человеческая река зелено-синего цвета. Весь Китай, от мала до велика, ходил тогда в одинаковой спецодежде защитного и синего цветов.

Когда сейчас слышу разговоры о том, что в Пекине – смог, сложная экологическая обстановка, мне трудно в это поверить. 40 лет назад город был очень чистым: промышленного производства почти никакого и достаточно много зелени".

Александр Сопко, защитник "Шахтера" 1980-х:

"Было не то что тяжело, а несколько своеобразно. Попали из дня в ночь. Первое время днем тянуло на сон, а ночью наоборот не могли уснуть. Хорошо, китайцы пошли нам навстречу и передвинули начало матчей на 9 или 10 часов вечера по-местному времени. Мы в эту пору себя чувствовали нормально, да и жара как раз спадала. Но все равно за игру теряли по четыре-пять килограммов – после матча даже шнурки были мокрыми. Для восстановления водного баланса в организме нам после игр даже разрешали пить пиво.

Что скрывать, в те времена любая поездка за рубеж была для нас еще и возможностью немного заработать. За границу везли водку и икру, которые выступали эквивалентом валюты, а обратно – дешевый ширпотреб. В тот раз мы тоже затарились "горючим", но в Китае нас ждало разочарование. Китайцы почти не пили, и водка оказалась невостребованной. Мы предлагали горничным в гостинице, швейцарам, а они – ни в какую. Потом пытались даже дарить – все без толку. Оказалось, что китайцы вообще боятся ее пить. Что делать? Не в унитаз же выливать. А с собой таскать тоже надоело. "Выручил" всех наш вратарь Валентин Елинскас, у которого как раз приключился день рождения (15 августа. – Прим. авт.). Мы пошли вечером к нему в номер поздравить, и каждый подарил по бутылке водки. Уж и не знаю, что он потом с целым ящиком делал (с улыбкой).

По приезду к нам сразу приставили двух молодых китайцев, которые нас повсюду сопровождали. Ездили с нами на экскурсии, присутствовали на наших тренировках и играх. Нам их представили, как молодых футболистов, которые хотят учиться у "большого брата". Но я так думаю, что это были агенты китайских спецслужб, поскольку к мячу они так ни разу и не прикоснулись. Хотя что-то о футболе и пытались расспрашивать.

С восточной спецификой приходилось сталкиваться на каждом углу. Взять хотя бы названия улиц. Например, в Пекине центральная улица называется Проспект вечного спокойствия – очень красиво и необычно.

Запомнилось шикарное поле их национального стадиона. Такого идеального газона я прежде нигде не встречал. Трава, правда, немного жесткая, но выше, чем у нас, очень густая и так интересно пострижена – полосами. На газон выходишь, как на полосатый ковер. Поле идеально гладкое, мяч на нем как бильярдный шар – летел точно туда, куда ты его направишь.

С опаской ожидали знакомства с диковинной китайской кухней. Думали: "Ну сейчас начнут нас разными жареными тараканами и змеями потчевать". Но на поверку кормили так, что, по общему мнению, из всех поездок за границу, которые были на нашей памяти, Китай на десять пунктов впереди всех и по обилию, и по разнообразию еды. Например, обед состоял из 20-25 разных блюд. Приносили сначала понемногу, попробовать. Если тебе что-то понравилось – заказываешь больше. А окончательно они нас убили в последний день. В честь завершения нашего турне нам устроили прощальный ужин в самом знаменитом в то время пекинском ресторане с говорящим названием "Утка по-пекински". Прежде я слышал, что есть такое блюдо, но не более того. В ресторане нас накормили просто до отвала, мы на еду уже смотреть не могли. И тут объявляют: "А теперь главное блюдо сегодняшнего вечера – утка по-пекински!" И выносят не просто так, а под музыку, в сопровождении танцующих девушек. Потом эту утку разделывают на множество порционных кусочков (причем, их количество строго определено) так, что на блюде остается один скелет. Ну, словом, целый ритуал. Мы исключительно из вежливости решили съесть по кусочку, чтобы не обижать хозяев отказом. Но когда я попробовал, то понял, что жизнь удалась. Более вкусного мяса мне не доводилось есть ни до, ни после этого".

Игорь Петров, атакующий полузащитник "Шахтера" 1980-х:

"Из той поездки сохранилась в памяти встреча с Анатолием Тарасовым. Знаменитый хоккейный тренер находился тогда в Пекине, читал лекции студентам спортивного ВУЗа. Ну и, конечно, пришел посмотреть наш матч со сборной Китая. А после игры зашел к нам в раздевалку и устроил «разбор полетов». А Виктор Носов, наш главный тренер, в это время скромно стоял в сторонке. Что интересно, у Тарасова почему-то больше всего претензий было к игре Юрченко. Дескать, в его действиях не было самоотдачи. Мы еще, помню, удивлялись: Игорь ведь всегда был такой боец.

А в Шанхае, помню, нас пришли поддержать моряки с нескольких советских торговых кораблей, стоявших в порту. Они заняли один из секторов за воротами. По сравнению с китайцами их было – капля в море, но их голоса все равно было слышно. Особенно после матча. Мы тогда выиграли, и они долго скандировали: "Молодцы!". Было очень приятно.

Очень забавно было наблюдать, как китайцы занимаются своей гимнастикой ушу. Едем по городу, а во всех парках, да и просто на лужайках люди выполняют какие-то диковинные плавные упражнения, как в замедленной съемке. Причем, они этим могли заниматься в любое время суток и в любом возрасте. Смотришь и диву даешься: бабульке лет 90, а она полчаса стоит на одной ноге. Потом начинает делать какие-нибудь упражнения на растяжку, которые у нас не каждому молодому под силу.

В конце поездки на сэкономленные суточные почти все ребята купили домой фарфоровые сервизы – чайные и столовые, и китайские термосы. Тогда там, по большому счету, больше и брать было нечего".

Фото - из личного архива Андрея Бабешко