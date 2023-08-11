Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 уволит Кучера в случае невыхода команды в группу еврокубков, - источник
Но есть еще шанс в Лиге конференций
Фото: scdnipro1.com.ua
Главный тренер "
Как сообщает источник, руководство клуба уже начало размышлять над потенциальной заменой тренера.
В клубе хотели бы видеть у руля команды Руслана Ротаня, но понимают, что забрать его из "Александрии" будет очень тяжело. И еще труднее убедить своего главного акционера, наложившего категорическое вето на кандидатуру Ротаня год назад, когда команда была в поисках коуча после ухода Игоря Йовичевича.
Напомним, что "Днепр-1" проиграл в первом матче квалификации Лиги Европы "Славии" 0:3.
Тем не менее, даже в случае вылета из Лиги Европы, команда сможет побороться за группу Лиги конференций.
Популярное сейчас
- Все топ-5 лиг в полном объеме и даже Саудовская Аравия. Где и как смотреть футбол в сезоне-2023/24
- Мудрик с Челси в ТОП-4, сложные вызовы для Зинченко. Большое превью нового сезона АПЛ
- В Сети появились кадры поврежденных дронами судов РФ – танкера Sig и корабля Оленегорский горняк
- Стало известно, где состоится матч Шахтер – Александрия
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО