Днепр-1 уволит Кучера в случае невыхода команды в группу еврокубков, - источник

Главный тренер " Днепра-1 " Александр Кучер лишится своего поста в случае невыхода в групповую стадию еврокубков, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Как сообщает источник, руководство клуба уже начало размышлять над потенциальной заменой тренера.

В клубе хотели бы видеть у руля команды Руслана Ротаня, но понимают, что забрать его из "Александрии" будет очень тяжело. И еще труднее убедить своего главного акционера, наложившего категорическое вето на кандидатуру Ротаня год назад, когда команда была в поисках коуча после ухода Игоря Йовичевича.

Напомним, что "Днепр-1" проиграл в первом матче квалификации Лиги Европы "Славии" 0:3.

Тем не менее, даже в случае вылета из Лиги Европы, команда сможет побороться за группу Лиги конференций.