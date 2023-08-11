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Днепр-1 уволит Кучера в случае невыхода команды в группу еврокубков, - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Но есть еще шанс в Лиге конференций

Днепр-1 уволит Кучера в случае невыхода команды в группу еврокубков, - источник

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер лишится своего поста в случае невыхода в групповую стадию еврокубков, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Как сообщает источник, руководство клуба уже начало размышлять над потенциальной заменой тренера.

В клубе хотели бы видеть у руля команды Руслана Ротаня, но понимают, что забрать его из "Александрии" будет очень тяжело. И еще труднее убедить своего главного акционера, наложившего категорическое вето на кандидатуру Ротаня год назад, когда команда была в поисках коуча после ухода Игоря Йовичевича.

Напомним, что "Днепр-1" проиграл в первом матче квалификации Лиги Европы "Славии" 0:3.

Тем не менее, даже в случае вылета из Лиги Европы, команда сможет побороться за группу Лиги конференций.

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В статье: Александр Кучер СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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Лекарь (село Дарниця)
11.08.2023 в 19:22
Мені складно говорити щось про Кучера. Він зайняв друге місце, це досягнення. Зараз в нього пішов Довбик, та ще пара лідерів - на вихід. То, чи винен Кучер? А, якщо він піде, кого призначать? Шило, чи мило?
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vladislav (Харьков)
11.08.2023 в 18:57
Кучер был хорошим тренером в Металлисте, когда деньги на приобретение классных игроков лились рекой. Вот почему, перейдя в Днепр, он перетянул практически весь состав Металлиста. Но как тренер он застрял во вчерашнем дне, и ничего нового в плане тактики игры не показал. А старым багажом сейчас в Европе делать нечего...
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0
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SeventyFour (Phoenix)
11.08.2023 в 18:42
Навіщо чекати ще місяць? Все одно про@буть
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