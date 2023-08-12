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Скрипник может возглавить Днепр-1 - источник

Премьер-лига
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(1 голосов)

Все будет зависеть от успеха Кучера в еврокубках

Скрипник может возглавить Днепр-1 - источник

Скриншот: канал Ворскли на YouTube

Новина українською

Преемником Александра Кучера в "Днепре-1" в случае неудачного выступления в еврокубках может стать Виктор Скрипник. Об этом пишет FootballHub со ссылкой на ютуб-канал "Причал".

Если "Днепр-1" не выйдет в группу какого-нибудь из еврокубков, то Александр Кучер может покинуть клуб, и его потенциальная замена уже известна. Виктор Скрипник, чья "Ворскла" недавно вылетела из квалификации Лиги конференций, может покинуть полтавский клуб, чтобы возглавить серебряного призера УПЛ.

"По моей информации, Скрипник уйдет из Ворсклы. Уже сейчас обсуждаются условия расторжения контракта, чтобы клуб не платил серьезную неустойку. Потому что у "Ворсклы" большие проблемы с финансированием. У клуба просто нет денег. Поэтому долги по зарплате, поэтому клуб не может никого подписать.Там сейчас плохо.И плохая атмосфера.В клубе очень тяжелая ситуация.Скрипник будет для "Днепра-1" доступен.

Если клуб проявит к нему интерес, то ситуация с расторжением контракта этого тренера с "Ворсклой" сразу потеряет свою актуальность — вопрос решится в течение нескольких дней. Со стороны "Днепра-1" нужно просто волевое решение", - сообщает ведущий ютуб-канала Причал Александр Скляр.

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Кучер Виктор Скрипник СК Днепр-1
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Источник:
ФутболХаб

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Комментарии (12)
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Не люблю футбол (Хорол)
12.08.2023 в 15:13
В цьому сезоні не наберемо даже 2.500 в табл.коеф.
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0
0
Не люблю футбол (Хорол)
12.08.2023 в 15:10
Та вообще треба відмінити наш чемп.До кращих часів.Щоб не позоритись в єврокубках
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0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
12.08.2023 в 14:30
А яка різниця, що Кучер, що Скрипник, обидва вилетіли, і Скрипник постійно вилітає. Як все просто робиться. Зробити таку неустойку, щоб і бабок у Коломойського не вистачило.
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0
0
жека-киев (биг виладж)
12.08.2023 в 13:22
Кучер рвав 1,2гу ліги зі складом, дорожчим за обидві, ліги. Вони могли і без тренера грати.Нехай якомусь, поділлю чи ниві, з відповідними бюджетом, поставить гру, кудись підніметься, пару серйозних команд з кубку винесе, тоді можна вже і команду з задачами давати, але не раніше.
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+1
0
Матч Футболович
12.08.2023 в 13:22
Мэга-тренер, тільки нульовий
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+1
0
Санёк707 (Запорожье)
12.08.2023 в 13:14
Считаю на сегодняшний день это лучший вариант.
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+1
0
жека-киев (биг виладж)
12.08.2023 в 13:18
Після Діли, не впевнений
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+1
-1
Romerik (YNWA)
12.08.2023 в 13:20
Граючи гівном і палками навіть гвардіола б кілька хyїв ковтнув від діли
+1
0
Джим Слэйд (Харьков)
12.08.2023 в 13:29
А Дила прям топ-клуб
+3
0
жека-киев (биг виладж)
12.08.2023 в 13:30
А в Ділі там хто, Мбапе? Ті самі палки,ше гірше.Та й Демченко не геній.Майстерність там низька. Але вони знали шо роблять на полі, і були 6отові до матчу.
+1
0
Romerik (YNWA)
12.08.2023 в 13:35
Так в тому то і справа, що і там і там гімно. Особливо різниці в складі немає. Але ми звикли ще з 10-х що наші команди єврокубкові виносять таких грузинів в перед ногами. Але треба повертатися в реальність, де ми стали таким же гівном. І тренер тут ніякої ролі не грає. Все питання до керівництва, яке замість покупки гравців своїми рідними полінами хотіло досягти щось в кваліфікації. Я впевнений, дай скрипнику команду з фінансами, все б у нього вийшло
+1
0
andy1973 (Рівне)
12.08.2023 в 13:05
з Кучером Дніпру з будь яким номером нічого не світить
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+2
0

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