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Скрипник может возглавить Днепр-1 - источник
Все будет зависеть от успеха Кучера в еврокубках
Скриншот: канал Ворскли на YouTube
Преемником Александра Кучера в "Днепре-1" в случае неудачного выступления в еврокубках может стать Виктор Скрипник. Об этом пишет FootballHub со ссылкой на ютуб-канал "Причал".
Если "Днепр-1" не выйдет в группу какого-нибудь из еврокубков, то Александр Кучер может покинуть клуб, и его потенциальная замена уже известна. Виктор Скрипник, чья "Ворскла" недавно вылетела из квалификации Лиги конференций, может покинуть полтавский клуб, чтобы возглавить серебряного призера УПЛ.
"По моей информации, Скрипник уйдет из Ворсклы. Уже сейчас обсуждаются условия расторжения контракта, чтобы клуб не платил серьезную неустойку. Потому что у "Ворсклы" большие проблемы с финансированием. У клуба просто нет денег. Поэтому долги по зарплате, поэтому клуб не может никого подписать.Там сейчас плохо.И плохая атмосфера.В клубе очень тяжелая ситуация.Скрипник будет для "Днепра-1" доступен.
Если клуб проявит к нему интерес, то ситуация с расторжением контракта этого тренера с "Ворсклой" сразу потеряет свою актуальность — вопрос решится в течение нескольких дней. Со стороны "Днепра-1" нужно просто волевое решение", - сообщает ведущий ютуб-канала Причал Александр Скляр.
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