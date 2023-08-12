Скрипник может возглавить Днепр-1 - источник

Преемником Александра Кучера в "Днепре-1" в случае неудачного выступления в еврокубках может стать Виктор Скрипник. Об этом пишет FootballHub со ссылкой на ютуб-канал "Причал".

Если "Днепр-1" не выйдет в группу какого-нибудь из еврокубков, то Александр Кучер может покинуть клуб, и его потенциальная замена уже известна. Виктор Скрипник, чья "Ворскла" недавно вылетела из квалификации Лиги конференций, может покинуть полтавский клуб, чтобы возглавить серебряного призера УПЛ.