Магия второго тайма. Полесье - Рух 0:1

Итак, 3-й тур УПЛ, и поединок, в котором "Полесье" принимало "Рух".

Команда Калитвинцева, как главный дерзкий дебютант сезона навела на старте шороху не только на трансферном рынке. В 1-м туре "Полесье" уверенно обыграло "Верес", а затем на последних минутах все-таки упустило ничью с "Днепром-1".

"Рух" и вовсе выдал ошеломляющий старт, в первых двух турах грохнув "Зарю" и "Ворсклу" и взгромоздился вверху турнирной таблице.

Поэтому матч ожидался с особым интересом и намекал на то, что может войти в когорту самых интересных поединков тура.

Калитвинцев поставил в ворота Бойко, из-за пропускающего игру Кушниренко в цетр защиты вышел Чоботенко, Танковский присел в запас, а тройку атакеров составили Макуана, Назаренко и Будковский.

У "Руха" со стартом все более-менее стабильно. Та же десятка игроков, что и в первых двух матчах, вот только левым вингером вышел Соломон.

Команды, согласно ожиданиям, начали довольно активно пытались сразу разобраться и расставить приоритеты, кто есть кто, правда длилось это счастье недолго – минут 10-15.

Постепенно темп угас, "Полесье" захватило территориальную инициативу, "Рух" отдал владение и начал отбиваться от не самых опасных атак хозяев.

Житомиряне пытались реализовать свое владение атаками через фланги, с традиционными прострелами-навесами. Выходило не сказать что очень уж паскудно, но и остроты было не так уж и много. Моментов фактически не возникало, а если хотите – лишь подходы.

Будковский раз головой подрезал мимо ворот, затем ему же помешал из отличной позиции пробить свой же Макуана. Чоботенко головой выиграл воздух после стандарта еще в самом начале матча, но тут уже Ледвий действительно затянул.

Так и доиграли до перерыва - в не самых опасных атаках хозяев. Впрочем, у "Руха" до перерыва не было и этого.

В перерыве Калитвинцев выпустил Танковского, а Пономарев в начале втого тайма уже традиционную пару замен из Рунича и Квасницы.

И снова эти замены коуча "Руха" сыграли. Второй тайм львовяне провели явно лучше. Лучше себя до перерыва и главное, что лучше соперника. Квасница и Рунич очень хорошо вошли в игру, обостряя на своих флангах. Да ив целом гости постарались отодвинуть игру от своих ворот.

Не то что преимущество гостей было критичным, но моменты у "руховцев" стали возникать, да и сама по себе игра в атаке стала такой, за которой просто приятно смотреть.

Квасница на фланге создал момент для партнеров, с двумя последовательными ударами, но судья зажег флажок. Сапуга головой после флангового навеса пробивал головой почти наверняка, но опытный Бойко успел сложиться, затем снова Квасница обул на фланге защитника, скинул под удар Таллесу, который просто затянул с принятием решения из убойной позиции.

Казалось, гол все-таки не случится, но он вызрел на последней минуте матча. Рунич на фланге разворотом ушел от соперника, вырезал на дальнюю, где все тот же Квасница головой и переправил в сетку.

1:0, третья победа "Руха" в трех матчах, причем команда снова невнятно смотрится до перерыва, а во втором тайме просыпается.

Тренерские задумки, замены, физика или стратегия на игру? Что бы это ни было, но пока что оно работает. Интересно, насколько надолго…

"Полесье"? Житомиряне в первом тайме своих задач не решили, да и выглядели все-таки тяжеловато на фоне соперника. Может быть, и не заслуживали поражения, но все это рассуждения в пользу бедных. УПЛ есть УПЛ, тут банальностей не бывает.

3-й тур УПЛ, сезон 2023/24

12 августа, Житомир, стадион "Полесье"

Судья: Максим Козыряцкий (Запорожье)

"Полесье" (Житомир) - "Рух" (Львов) 0:1

Гол: Квасница (90)

Предупреждения: Назаренко – Роман, Сапуга, Довгий, Рунич

"Полесье": Бойко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Огиря, Крушинский (Янаков, 69), Мустафаев (Танковский, 46), Макуана, Назаренко (Козак, 63), Будковский

"Рух": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Сапуга, Теслюк (Квасница, 56), Притула (Таллес, 66), Климчук, Соломон (Рунич, 56, Пастух, 90+3)