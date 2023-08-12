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Магия второго тайма. Полесье - Рух 0:1

Премьер-лига
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(1 голосов)

Рух добывает третью победу в трех матчах

Магия второго тайма. Полесье - Рух 0:1

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Итак, 3-й тур УПЛ, и поединок, в котором "Полесье" принимало "Рух".

Команда Калитвинцева, как главный дерзкий дебютант сезона навела на старте шороху не только на трансферном рынке. В 1-м туре "Полесье" уверенно обыграло "Верес", а затем на последних минутах все-таки упустило ничью с "Днепром-1".

"Рух" и вовсе выдал ошеломляющий старт, в первых двух турах грохнув "Зарю" и "Ворсклу" и взгромоздился вверху турнирной таблице.

Поэтому матч ожидался с особым интересом и намекал на то, что может войти в когорту самых интересных поединков тура.

Калитвинцев поставил в ворота Бойко, из-за пропускающего игру Кушниренко в цетр защиты вышел Чоботенко, Танковский присел в запас, а тройку атакеров составили Макуана, Назаренко и Будковский.

У "Руха" со стартом все более-менее стабильно. Та же десятка игроков, что и в первых двух матчах, вот только левым вингером вышел Соломон.

Команды, согласно ожиданиям, начали довольно активно пытались сразу разобраться и расставить приоритеты, кто есть кто, правда длилось это счастье недолго – минут 10-15.

Постепенно темп угас, "Полесье" захватило территориальную инициативу, "Рух" отдал владение и начал отбиваться от не самых опасных атак хозяев.

Житомиряне пытались реализовать свое владение атаками через фланги, с традиционными прострелами-навесами. Выходило не сказать что очень уж паскудно, но и остроты было не так уж и много. Моментов фактически не возникало, а если хотите – лишь подходы.

Будковский раз головой подрезал мимо ворот, затем ему же помешал из отличной позиции пробить свой же Макуана. Чоботенко головой выиграл воздух после стандарта еще в самом начале матча, но тут уже Ледвий действительно затянул.

Так и доиграли до перерыва - в не самых опасных атаках хозяев. Впрочем, у "Руха" до перерыва не было и этого.

В перерыве Калитвинцев выпустил Танковского, а Пономарев в начале втого тайма уже традиционную пару замен из Рунича и Квасницы.

И снова эти замены коуча "Руха" сыграли. Второй тайм львовяне провели явно лучше. Лучше себя до перерыва и главное, что лучше соперника. Квасница и Рунич очень хорошо вошли в игру, обостряя на своих флангах. Да ив целом гости постарались отодвинуть игру от своих ворот.

Не то что преимущество гостей было критичным, но моменты у "руховцев" стали возникать, да и сама по себе игра в атаке стала такой, за которой просто приятно смотреть.

Квасница на фланге создал момент для партнеров, с двумя последовательными ударами, но судья зажег флажок. Сапуга головой после флангового навеса пробивал головой почти наверняка, но опытный Бойко успел сложиться, затем снова Квасница обул на фланге защитника, скинул под удар Таллесу, который просто затянул с принятием решения из убойной позиции.

Казалось, гол все-таки не случится, но он вызрел на последней минуте матча. Рунич на фланге разворотом ушел от соперника, вырезал на дальнюю, где все тот же Квасница головой и переправил в сетку.

1:0, третья победа "Руха" в трех матчах, причем команда снова невнятно смотрится до перерыва, а во втором тайме просыпается.

Тренерские задумки, замены, физика или стратегия на игру? Что бы это ни было, но пока что оно работает. Интересно, насколько надолго…

"Полесье"? Житомиряне в первом тайме своих задач не решили, да и выглядели все-таки тяжеловато на фоне соперника. Может быть, и не заслуживали поражения, но все это рассуждения в пользу бедных. УПЛ есть УПЛ, тут банальностей не бывает.

3-й тур УПЛ, сезон 2023/24

12 августа, Житомир, стадион "Полесье"

Судья: Максим Козыряцкий (Запорожье)

"Полесье" (Житомир) - "Рух" (Львов) 0:1

Гол: Квасница (90)

Предупреждения: Назаренко – Роман, Сапуга, Довгий, Рунич

"Полесье": Бойко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Огиря, Крушинский (Янаков, 69), Мустафаев (Танковский, 46), Макуана, Назаренко (Козак, 63), Будковский

"Рух": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Сапуга, Теслюк (Квасница, 56), Притула (Таллес, 66), Климчук, Соломон (Рунич, 56, Пастух, 90+3)

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В статье: Рух (Львов) Полесье (Житомир)
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Комментарии (10)
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
12.08.2023 в 19:45
А автор цієї статті взагалі то дивився цей матч? Якщо так, момент з забиттям голу про:бав. « Рунич на фланге разворотом ушел от соперника, вырезал на дальнюю, где все тот же Квасница головой и переправил в сетку.» Вроді пас давав Климчук , а у Квасниці голова виросла нижче попи ? Цікаво правою чи лівою?
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0
0
Prideman (Lviv)
12.08.2023 в 19:25
Гольову передачу віддав Климчук, а не Руніч
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+2
0
Albel (Севастополь)
12.08.2023 в 19:18
Це найцікавіший поединок не тільки цього туру а і взагалі за останній рік а можливо навіть і два. І у нас панове росте справжня футбольна зірка - Квасниця
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+3
-1
Prideman (Lviv)
12.08.2023 в 19:21
Так він виділяється технікою та дриблінгом, хороший росте гравець, а також Климчук справжній лідер команди. Вітання Криму)
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+2
-1
Albel (Севастополь)
12.08.2023 в 19:23
я переселенець з самого початку "кримнаша". мій акаунт ну дуууууже старий
+1
-1
Prideman (Lviv)
12.08.2023 в 19:27
Яка різниця переселенець Ви, чи ні?))). А Крим повернеться, принаймні я в цьому не сумніваюся.
+2
-1
Грязный Гаррик (C)
12.08.2023 в 19:15
Рух просто Браво!Видно что нормальный клуб,тренер,академия и т.д.Приятно смотреть!Полесье-соберитесь!!!
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+3
0
Prideman (Lviv)
12.08.2023 в 19:22
В Полісся також дуже хороша зграя))). Житомирські вовки багатьом крові поп'ють
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+1
0
nivroku (Odessa)
12.08.2023 в 19:30
Ще й Бойко на воротах. А за Рух дуже приємно. Це команда, яка дійсно грає в футбол. Побажаємо обидвом командам успіхів у чемпіонаті.
+1
0
Prideman (Lviv)
12.08.2023 в 19:06
Гра рівних команд, причому якісна гра. Особливо 2 тайм. Приємно було дивитися. Полісся було трохи кращим у 1-му таймі, але в другій половині гри Рух переграв житомирян, був краще готовий фізично і функціонально і використав свій шанс. Команда приємно дивує. Так тримати!
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-1

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