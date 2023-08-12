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Малиновский вне заявки Марселя в стартовом туре Лиги 1
Руслан не сыграет против "Реймса"
Фото: OlympiqueMarseille
В стартовом туре французской Лиги 1 "Марсель" на своем поле сыграет против "Реймса". Начало встречи – 18:00.
Руслан Малиновский точно не сыграет в этом поединке в составе "провансальцев". 30-летний украинский хавбек не попал в заявку "Марселя" на эту игру.
Напомним, СМИ активно связают Руслана с переходом в турецкий "Бешикташ" и итальянским "Торино".
???????????????????? #OMSDR ????⚪️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 12, 2023
Le XI concocté par Marcelino pour débuter cette saison de @Ligue1UberEats face à Reims ⚡️ pic.twitter.com/sm2jm370ya
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