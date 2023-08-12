Малиновский вне заявки Марселя в стартовом туре Лиги 1

В стартовом туре французской Лиги 1 "Марсель" на своем поле сыграет против "Реймса". Начало встречи – 18:00.

Руслан Малиновский точно не сыграет в этом поединке в составе "провансальцев". 30-летний украинский хавбек не попал в заявку "Марселя" на эту игру.

Напомним, СМИ активно связают Руслана с переходом в турецкий "Бешикташ" и итальянским "Торино".