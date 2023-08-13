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Кучер – о ничье с Минаем: Сегодня фарт был не на нашей стороне

Премьер-лига
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Едва вырвали один зачетный балл

Кучер – о ничье с Минаем: Сегодня фарт был не на нашей стороне

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал ничейный результат своих подопечных в матче третьего тура УПЛ против “Миная”.

“ – Мы понимали, что будем играть против соперника, который будет хорошо защищаться, закрываться у собственных ворот и играть на контратаках, на стандартах. Так оно и вышло. В первом тайме у нас были некоторые моменты, если бы забили – было бы полегче.

А во втором тайме сразу случилось удаление, пришлось играть вдесятером. Должен отдать ребятам должное: играли хорошо, хотели забить и победить. Но, скажу так, сегодня фарт был не на нашей стороне. "Минай" забил на контратаке свой гол, но очень хорошо, что мы не опустили руки и сравняли счет. Хотя в конце могли даже забить еще один, победный гол.

1:1 – по-видимому, закономерный результат.

– Удается вам восстанавливаться, находить кадры для игры, учитывая травмы, болезни, переезды на еврокубковые матчи? Насколько вообще сейчас сложный период?

– Конечно, это тяжело. У нас долгие переезды. Сейчас возвращались с игры со "Славией" шестнадцать часов на автобусе. Но будем восстанавливаться, готовиться. Такие наши реалии сейчас”, – сказал Кучер.

После двух сыгранных матчей в УПЛ в активе "Днепра-1" четыре очка. Следующий поединок подопечные Кучера проведут 17 августа против "Славии" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

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В статье: Александр Кучер ФК Минай СК Днепр-1
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