Кучер – о ничье с Минаем: Сегодня фарт был не на нашей стороне

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал ничейный результат своих подопечных в матче третьего тура УПЛ против “Миная”.

“ – Мы понимали, что будем играть против соперника, который будет хорошо защищаться, закрываться у собственных ворот и играть на контратаках, на стандартах. Так оно и вышло. В первом тайме у нас были некоторые моменты, если бы забили – было бы полегче.

А во втором тайме сразу случилось удаление, пришлось играть вдесятером. Должен отдать ребятам должное: играли хорошо, хотели забить и победить. Но, скажу так, сегодня фарт был не на нашей стороне. "Минай" забил на контратаке свой гол, но очень хорошо, что мы не опустили руки и сравняли счет. Хотя в конце могли даже забить еще один, победный гол.

1:1 – по-видимому, закономерный результат.

– Удается вам восстанавливаться, находить кадры для игры, учитывая травмы, болезни, переезды на еврокубковые матчи? Насколько вообще сейчас сложный период?

– Конечно, это тяжело. У нас долгие переезды. Сейчас возвращались с игры со "Славией" шестнадцать часов на автобусе. Но будем восстанавливаться, готовиться. Такие наши реалии сейчас”, – сказал Кучер.