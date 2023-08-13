Ворскла - Заря 1:2. Должен был быть разгром, Скрипник исправился, но все равно проиграл

Если разобраться, то Виктор Скрипник возглавлял "Зарю" совсем недавно. Но нынешнее время настолько насыщено событиями, что кажется это было еще при "царе Горохе". Так что говорить о какой-то принципиальности не стоит. Здесь бы с нынешними проблемами разобраться, а не вспоминать старые обиды. А проблем у Виктора Скрипника очень много, хотя на этот матч он и получил усиление в лице нескольких опытных исполнителей.

Вернулся Пердута на правый фланг, Чеснаков в центр обороны, где играл вместе с Сантаной. При этом тренер "Ворсклы" отказался от ромба в полузащите, а перешел на традиционную схему с двумя опорными и тройкой находящихся выше хавбеков. Павлюк, в прошлом туре игравший в защите, действовал рядом со Скляром (хотя часто и сам в опорной зоне). Бацула и Кане играли на флангах, Юрченко – как плеймейкер, а Степанюк исполнял роль единственного форварда.

Ненад Лалатович после поражения от "Кривбасса" говорил, что скоро должны вернуться Бутко, Чурко и Герреро. Богдана еще не было, Чурко уже оказался в резерве, а вот Герреро вышел с первых минут на острие атаки. Чуть ниже его поддерживали Антюх и Волошин. Дришлюк и Мышнев должны были держать центр поля перед тройкой центрбеков - Джорданом, Батаговым и Снурницыным. Фланги закрывали Вантух и Кирюханцев. Вратарскую дуэль вели Исенко и Турбаевский.

Упоминаемого Герреро очень не хватало в конце прошлого сезона, когда "Заря" даже за золото могла побороться. Пропустил он и первые два тура. А когда, наконец, вернулся, забил уже на четвертой минуте игры. Гол казался бестолковым (для полтавчан) стечением обстоятельств, но оказался совершенно логичным, учитывая полный провал обороны "Ворсклы" в первом тайме. Итак, Турбаевский выбил, Чеснаков выиграл борьбу у Герреро, но Волошин сбросил головой и панамец очень легко оторвался от капитана полтавчан и пробил в ближний угол. Исенко не ожидал такой дерзости или поймал гаву.

"Ворскла" ответила давлением в центре поля и множеством безадресных подач с флангов. Правда, на 13-й минуте Павлюк здорово бил после подачи углового, но не попал совсем чуть-чуть. Собственно, "Заря" ничего не имела против территориального доминирования "Ворсклы". Напротив, должна была выжимать из этого максимум и закрывать игру еще в первом тайме.

То ли Скрипник перемудрил с максимально высокой линией обороны, то ли сами игроки "Ворсклы" оказались не готовы к скорости оппонентов, но в период с 20-й по 23-ю гости дважды вываливались двоих фактически на одного голкипера. В обоих случаях Антюх ассистировал Герреро, но Эдуардо сначала не попал в ворота, а затем дождался, что Пердута успел в подкате снять мяч с ноги форварда.

После неточного удара Дришлюка из пределов штрафной игра успокоилась (опасная срезка во время навеса Бацулы – случайность), пока перед перерывом "Заря" не выстрелила еще двумя моментами. Герреро еще раз опередил одного из центрбеков (на этот раз Сантану) и сбросил на Антюха. Денис легко опередил оппонентов и пробил с 20 метров, но за "Ворсклу" сыграла стойка. Еще через минуту тот же Антюх вырвался на свидание с Исенко, но на этот раз переиграть голкипера не смог.

То есть по итогам первого тайма "Заря" могла вести в 3-4 мяча, моменты были ну очень хорошие, но Герреро с Антюхом "постарались". Скрипник должен был как-то реагировать, поэтому тренер снял с фланга Крупского, на его место опустил Бацулу, Челядин вышел в полузащиту. К тому же, вместо тяжелого Чеснакова игру продолжил Нестеренко, при этом в центр защиты стал Павлюк.

Перестановки помогли наладить игру в обороне, а вот с атакой и дальше не складывалось. Пока на 65-й Скрипник не выпустил Фелипе Родригеса. Уже через минуту бразилец сравнял счет, забив невероятно сложный гол. Подача с фланга из глубины поля от Бацулы - бразилец избегает офсайда, принимает на грудь, а вторым касанием носком бьет в верхний угол.

Уже "Ворскла" выглядела хозяином положения и должна была выходить вперед на 74-й, когда Сантана бил головой после подачи от Юрченко со штрафного. Но бразилец не попал, а уже через три минуты он стал виновником второго гола "Зари". Тоже штрафной, который выполнил Мишнев, Джордан пошел на мяч, а Сантана за ним не успел – 1:2.

Конечно, "Ворскла" шла вперед до последнего, создавала напряжение, заставляла "Зарю" действовать максимально осторожно. И на этот раз команда Лалатовича выдержала, что скорее объясняется ограниченными возможностями полтавчан. Хозяева оставляли гостям много пространства, которым можно было пользоваться, но "Заря" банально играла на отбой. В условиях, когда за плечами два поражения, это, вероятно, оправданная стратегия, которая в итоге принесла результат.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур

13 августа. Полтава. Стадион "Ворскла" им.Бутовского

"Ворскла" - "Заря" 1:2

Голы: Фелипе 66 - Герреро 4, Джордан 78

"Ворскла": Исенко – Пердута, Сантана (Хрипчук 89), Чеснаков (Нестеренко 46), Крупский (Челядин 46) – Павлюк - Бацула, Скляр (Фелипе 65), Юрченко, Кане - Степанюк

Тренер: Виктор Скрипник

«Заря»: Турбаевский – Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурницин, Вантух – Мишнев (Чурко 86), Дришлюк - Волошин (Алефиренко 63), Герреро, Антюх (Мичин 86)

Тренер: Ненад Лалатович

Арбитр: Дмитрий Бондаренко

Предупреждения: Скляр 46, Павлюк 54, Челядин 59 – Волошин 56