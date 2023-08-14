"Ни слова больше, едем". Экс-хавбек Динамо вспомнил свой переход в киевский клуб

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Никита Корзун вспомнил, как получил предложение от столичного гранда.

"Мне позвонил агент и сказал, что есть интерес от такого клуба. Я сказал: "Ни слова больше, едем". Ну как, это "Динамо", вы что. Я так понимаю, все упорствовало, как клубы договорятся между собой. Со мной договорились через секунду, я просто сказал "да" и положили трубку. Думаю, что президент минского "Динамо" дал "добро".

Но я слышал от других, точно не знаю, что там предложили одну цену, он согласился, а потом: "Давайте такую". Потом они говорят, что согласны на такую сумму, а он просит больше. Но это их вопрос, это они так договариваются. Со мной где-то полторы-две недели поговорили", - поделился Корзун в эфире YouTube-канала "На банке".