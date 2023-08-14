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"Ни слова больше, едем". Экс-хавбек Динамо вспомнил свой переход в киевский клуб
Легионер рассказал, что этот трансфер мог и сорваться
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Бывший полузащитник киевского "Динамо" Никита Корзун вспомнил, как получил предложение от столичного гранда.
"Мне позвонил агент и сказал, что есть интерес от такого клуба. Я сказал: "Ни слова больше, едем". Ну как, это "Динамо", вы что. Я так понимаю, все упорствовало, как клубы договорятся между собой. Со мной договорились через секунду, я просто сказал "да" и положили трубку. Думаю, что президент минского "Динамо" дал "добро".
Но я слышал от других, точно не знаю, что там предложили одну цену, он согласился, а потом: "Давайте такую". Потом они говорят, что согласны на такую сумму, а он просит больше. Но это их вопрос, это они так договариваются. Со мной где-то полторы-две недели поговорили", - поделился Корзун в эфире YouTube-канала "На банке".
Напомним, Корзун присоединился к "Динамо" в 2016 году. 28-летний белорус не сумел закрепиться в составе "бело-синих" и отправлялся в аренду "Динамо-Минск", "Аль-Фатех" и "Вилафранкенш".
Футболист покинул киевлян в 2020 году и перешел в "Шахтер" Солигорск, в котором играет по сей день.
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